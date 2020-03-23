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МИД: Некоторые белорусы остались в Германии на автомобилях, но сухопутный транзит через Польшу закрыт
23.03.2020 19:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД продолжает помогать белорусам вернуться домой со всего мира. Помощь в различных форматах оказана уже более чем 3450 гражданам,
Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидается чартерный рейс ОАО «Белавиа», который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково.
— Например, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В этой связи еще раз рекомендуем данной категории незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямым авиарейсами, — говорят в МИД.
Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Дипломаты активно ищут пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами.
— По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время, — отмечают в МИД.
Белорусские и российские дипломаты разрабатывают дополнительные меры, помимо чартерных рейсов, для белорусов, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково.
В МИД также обращают внимание на следующую информацию:
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МИД: Некоторые белорусы остались в Германии на автомобилях, но сухопутный транзит через Польшу закрыт
Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс...
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