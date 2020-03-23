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Новый цех построят на заводе "Полоцк-Стекловолокно"

23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых  в дополнительной финишной обработке. Основная часть продукции уйдет на экспорт. Новое направление позволит наладить сотрудничество  с крупными международными компаниями. Мощности позволят выпускать  24 миллиона метров электроизоляционных тканей в год.

Об итогах работы предприятия за минувший год, а также о перспективах сегодня  говорили на собрании акционеров.

Олег Курилин, гендиректор ОАО "Полоцк-Стекловолокно": "Это суперсовременный цех. Это выпуск основы для фольгированных диэлектриков. Использование в ведущих отраслях промышленности. К концу года мы должны будем закончить объект. Объект находится в программе ускоренного развития Полоцкого района".

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Предприятию нужно больше работать над вопросами создания новых рабочих мест в Полоцком регионе. Надо серьезно поработать над освоением инвестиционной программы. Она довольно солидная".

Предприятие в Полоцке - один из крупнейших мировых производителей стекловолокна и материалов на его основе. Экспортная карта - полсотни стран.

 
 
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"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых  в дополнительной...
 
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