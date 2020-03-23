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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый цех построят на заводе "Полоцк-Стекловолокно" "Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых в дополнительной...

"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых в дополнительной финишной обработке. Основная часть продукции уйдет на экспорт. Новое направление позволит наладить сотрудничество с крупными международными компаниями. Мощности позволят выпускать 24 миллиона метров электроизоляционных тканей в год.Об итогах работы предприятия за минувший год, а также о перспективах сегодня говорили на собрании акционеров.Предприятие в Полоцке - один из крупнейших мировых производителей стекловолокна и материалов на его основе. Экспортная карта - полсотни стран.