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Новый цех построят на заводе "Полоцк-Стекловолокно"
23.03.2020 23:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых в дополнительной финишной обработке. Основная часть продукции уйдет на экспорт. Новое направление позволит наладить сотрудничество с крупными международными компаниями. Мощности позволят выпускать 24 миллиона метров электроизоляционных тканей в год.
Об итогах работы предприятия за минувший год, а также о перспективах сегодня говорили на собрании акционеров.
Олег Курилин, гендиректор ОАО "Полоцк-Стекловолокно": "Это суперсовременный цех. Это выпуск основы для фольгированных диэлектриков. Использование в ведущих отраслях промышленности. К концу года мы должны будем закончить объект. Объект находится в программе ускоренного развития Полоцкого района".
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Предприятию нужно больше работать над вопросами создания новых рабочих мест в Полоцком регионе. Надо серьезно поработать над освоением инвестиционной программы. Она довольно солидная".
Предприятие в Полоцке - один из крупнейших мировых производителей стекловолокна и материалов на его основе. Экспортная карта - полсотни стран.
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"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха. Здесь будут производить электроизоляционные ткани, преимущества которых в дополнительной...
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