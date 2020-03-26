ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве

26.03.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве. Как заявили накануне в Минфине, работу каждого крупного предприятия будут рассматривать индивидуально с учетом ситуации на рынках стран-партнеров, куда продают белорусские товары и откуда покупают сырье. Накануне свой пакет стимулирующих мер в Минэкономики внесли представители бизнес-союзов среднего предпринимательства и ИП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве....
 
Новости дня
Новости экономики
 
В "Великом камне" появится центр инноваций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика