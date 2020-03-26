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Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве
26.03.2020 09:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве. Как заявили накануне в Минфине, работу каждого крупного предприятия будут рассматривать индивидуально с учетом ситуации на рынках стран-партнеров, куда продают белорусские товары и откуда покупают сырье. Накануне свой пакет стимулирующих мер в Минэкономики
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Нужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве....
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