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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве Нужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве....

Нужны ли бизнесу дополнительные стимулы, отсрочки по арендным платежам и налоговые послабления. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудят в правительстве. Как заявили накануне в Минфине, работу каждого крупного предприятия будут рассматривать индивидуально с учетом ситуации на рынках стран-партнеров, куда продают белорусские товары и откуда покупают сырье. Накануне свой пакет стимулирующих мер в Минэкономики