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Все, что нажито непосильным трудом. Как совершить переезд из одной квартиры в другую и ничего не потерять

31.03.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Люди постоянно переезжают. Из съёмной квартиры - в свою, из одной съёмной квартиры - в другую. Во времена нестабильной валюты и несговорчивости арендодателей процесс "миграции" активизируется. Все, кто переезжал, знает, что это - как пережить небольшой потоп. Жизнь дезорганизована на несколько дней. И первым придётся решать вопрос, как упаковать нажитое и перевезти его без потерь.

Все, что нажито непосильным трудом. Как совершить переезд из одной квартиры в другую и ничего не потерять
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Пришла новая мода - пластиковые контейнеры

Лет пять назад вопрос решался просто: идёшь в ближайший магазин, покупаешь мусорные мешки повышенной прочности (на 240 литров) и в них пакуешь все, что не бьётся и не сильно мнётся - одежду, постельные принадлежности, обувь без коробок и так далее. Потом спешишь к магазину (супермаркету), выясняешь, когда и куда они выносят картонные ящики от продуктов, и забираешь их раньше бомжей. Тут, правда, нужно было докупить скотч - он, как известно, укрепляет все, в том числе и расползающийся картон. Итого тратишь на 10 мешков и скотч рублей 15-20. Некрасиво, но очень экономно.

Но цивилизация на то и цивилизация, что заставляет тратиться на удобства. Года три назад стали модными коробки для переезда. Да, те, за которые раньше приходилось конкурировать с бомжами. Картонные изделия можно приобрести и сейчас - предложений тьма. Но производители и продавцы предлагают их по вменяемым ценам, только если возьмёте оптом, от 100 штук.

Или дорого. Например, в Mile коробка 63 x 32 x 34 см (до 12 кг) стоит 3,26 рубля за штуку. Это 32,6 рублей за 10 штук. В Ома такая же предлагается чуть дешевле, за 3,07 рубля (все цены в материале взяты на момент написания текста и могут отличаться от тех, что есть в магазинах и на сайтах компаний сейчас, - прим. ред.).

После переезда коробки  вряд ли вам понадобятся, придётся нести их на мусорку. И даже если там нет отдельного контейнера для бумаги, не волнуйтесь, складируйте рядом - они не смогут избежать переработки, а зарабатывающие на картоне граждане будут вам благодарны.

Один из продавцов коробок оптом объяснил: переезжать просто с картонками нынче уже не модно, сейчас слабый спрос на мелкие партии вроде 10-15 картонных коробок. Потому что появились конкуренты - те, кто сдаёт в аренду пластиковые контейнеры для переезда.

Работают "коробочные арендодатели" так: привозят контейнеры, вы все пакуете, переезжаете, компания приезжает и забирает контейнеры. Все обещают, что помоют их и продезинфицируют.

Цены у всех примерно одинаковые, разнятся условия.

Тройка лидеров выглядит так:

Все, что нажито непосильным трудом. Как совершить переезд из одной квартиры в другую и ничего не потерять

Можно заказывать и "комплексный переезд"

Часть компаний к аренде ящиков прилагает и довольно приемлемые цены на перевозку и работу грузчиков. У всех есть скидки - чем больше ящиков нужно, тем ниже будет цена за аренду одной штуки.

Если переезжаете с мебелью, стоит рассмотреть "комплексные" предложения фирм - например, в компании "Переезд Минск" можно заказать и разборку-сборку с упаковкой мебели, и грузчиков, и транспорт. Так упаковка мебели стоит 15 рублей за услугу.

Цена переезда под ключ - договорная, поскольку надо высчитать объем вещей, определиться, что доверите упаковывать и сколько времени займёт вся операция.

Сайт murawei.by предлагает переезд под ключ по 64 рубля за час. От разборки мебели и упаковывания до её распаковывания и сборки на новом месте. Опыт показывает, что экспресс-переезд с одной съёмной квартиры на другую с минимумом мебели занимает около двух часов.

Сайт pereezdik обещает работать без привязки ко времени, сам переезд 1-2 комнатной квартиры оценивает в сумму от 120 рублей. Но паковать вещи придётся все-таки самостоятельно.

Отдельно предприятий, предлагающих услуги по переезду - множество. Самый экономный вариант (вы сами все запаковали, из мебели - стул, стол и матрас) - обойдётся в 100 рублей вместе с работой грузчиков. А вот переезд "трёшки" с перевозкой пианино, дубовой мебели и кожаных диванов может вытянуть из кошелька и больше 1000 рублей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Люди постоянно переезжают. Из съёмной квартиры - в свою, из одной съёмной квартиры - в другую. Во времена нестабильной валюты и несговорчивости арендодателей...
 
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