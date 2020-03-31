Все, что нажито непосильным трудом. Как совершить переезд из одной квартиры в другую и ничего не потерять

Источник материала: realt.by

Люди постоянно переезжают. Из съёмной квартиры - в свою, из одной съёмной квартиры - в другую. Во времена нестабильной валюты и несговорчивости арендодателей процесс "миграции" активизируется. Все, кто переезжал, знает, что это - как пережить небольшой потоп. Жизнь дезорганизована на несколько дней. И первым придётся решать вопрос, как упаковать нажитое и перевезти его без потерь.

Пришла новая мода - пластиковые контейнеры

Лет пять назад вопрос решался просто: идёшь в ближайший магазин, покупаешь мусорные мешки повышенной прочности (на 240 литров) и в них пакуешь все, что не бьётся и не сильно мнётся - одежду, постельные принадлежности, обувь без коробок и так далее. Потом спешишь к магазину (супермаркету), выясняешь, когда и куда они выносят картонные ящики от продуктов, и забираешь их раньше бомжей. Тут, правда, нужно было докупить скотч - он, как известно, укрепляет все, в том числе и расползающийся картон. Итого тратишь на 10 мешков и скотч рублей 15-20. Некрасиво, но очень экономно.

Но цивилизация на то и цивилизация, что заставляет тратиться на удобства. Года три назад стали модными коробки для переезда. Да, те, за которые раньше приходилось конкурировать с бомжами. Картонные изделия можно приобрести и сейчас - предложений тьма. Но производители и продавцы предлагают их по вменяемым ценам, только если возьмёте оптом, от 100 штук.

Или дорого. Например, в Mile коробка 63 x 32 x 34 см (до 12 кг) стоит 3,26 рубля за штуку. Это 32,6 рублей за 10 штук. В Ома такая же предлагается чуть дешевле, за 3,07 рубля (все цены в материале взяты на момент написания текста и могут отличаться от тех, что есть в магазинах и на сайтах компаний сейчас, - прим. ред.).

После переезда коробки вряд ли вам понадобятся, придётся нести их на мусорку. И даже если там нет отдельного контейнера для бумаги, не волнуйтесь, складируйте рядом - они не смогут избежать переработки, а зарабатывающие на картоне граждане будут вам благодарны.

Один из продавцов коробок оптом объяснил: переезжать просто с картонками нынче уже не модно, сейчас слабый спрос на мелкие партии вроде 10-15 картонных коробок. Потому что появились конкуренты - те, кто сдаёт в аренду пластиковые контейнеры для переезда.

Работают "коробочные арендодатели" так: привозят контейнеры, вы все пакуете, переезжаете, компания приезжает и забирает контейнеры. Все обещают, что помоют их и продезинфицируют.