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Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель
02.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т», — проинформировал премьер.
Сергей Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — сказал премьер-министр.
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Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает...
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