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Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель

02.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т нефти по цене около за баррель

Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т», — проинформировал премьер.

Сергей Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — сказал премьер-министр.

https://www.belta.by

 
 
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Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает...
 
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Румас: цена по которой будем покупать нефть в апреле - около 4 долларов за баррель
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