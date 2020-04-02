Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь рассчитывает получить 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т», — проинформировал премьер.

Сергей Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — сказал премьер-министр.

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