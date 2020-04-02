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Итоги развития сельскохозяйственной отрасли района за январь-февраль 2020 года

02.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сельскохозяйственными организациями района за январь-февраль 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 6,1 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2019года составил 103,0% при задании 100,0 %.

Отмечен рост объемов производства валовой продукции в КСУП «Трабы» – 111,4%, филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» – 107,0%, КСУП «Субботники»103,2%, КСУП «Баума» - 101,4%.

Допущено снижение производства продукции к уровню 2019 года в КСУП «Юратишки» на 21,1% (66,1 тыс. рублей), «Агро-Липнишки» на 12,4% (60,3 тыс. рублей).

За январь-февраль 2020 года произведено 6,5 тыс. тонн молока. Темп роста к уровню 2019 года составил 105,1%.

Прирост по производству молока к уровню 2019 года получен в КСУП «Баума» ( 219,7 тонн или 136,2%), филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор - Агро» (+128,9 тонн или 104,3%), КСУП «Трабы» (+80,8 тонны, или 110,5%), КСУП «Субботники» (+36,0 тонн, или 104,1%).

Удой молока от одной коровы сложился на уровне 692 кг. К плановому показателю недополучено19 кг молока, к уровню 2019 года получен прирост (+30 кг). Допущено снижение удоя молока от коровы к уровню 2019 года в КСУП «Агро-Липнишки» на 60 кг, «Юратишки» на 85 кг. Прогнозный показатель по удою молока от коровы выполнен в КСУП «Баума» (+71 кг к заданию), КСУП «Трабы» (+29 кг к заданию).

За январь-февраль2020года произведено703,6 тонны продукции выращивания крупного рогатого скота, при плановом задании 677,2 тонны, или 103,9 % к прогнозному показателю. Темп роста к уровню 2019 года составил 111,7%. Прирост производства мяса КРС к уровню 2019 года обеспечен в четырех организациях из шести. Среднесуточный привес КРС составил 636 грамм, что выше уровня 2019 года на 55 грамм и выше установленного прогнозного показателя на 19 грамм.

За период январь-февраль 2020 года объем реализации молока государству увеличен на 302,8 тонны. Темп роста к уровню 2019 года составил 105,6%, прогнозный показатель выполнен на 101,3%. Среди сельскохозяйственных организаций района максимальный прирост по реализации молока отмечен в КСУП «Баума» (+ 212 тонн, темп роста 139,6%), КСУП «Трабы» (+ 106,7 тонны, темп роста 117,2%), КСУП «Субботники» (+24,6 тонны, темп роста 103,1%), филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор - Агро» (+60,5 тонны, темп роста 102,2%).

Допущено снижение объемов реализации молока по КСУП «Агро-Липнишки» на 53,1тонны, по КСУП «Юратишки» - на 47,9 тонны.

Прогнозный показатель по реализации скота на убой по сельскохозяйственным организациям района выполнен на 116,8%, в том числе: по КСУП «Агро-Липнишки» -  на 186,5%, филиалу «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» -  на 124,5%, КСУП «Трабы» - на 115,7%, КСУП «Субботники» - на 103,1%.

В январе текущего года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 3,4 миллиона рублей, темп роста к уровню 2019 года 113,3%. Среди сельскохозяйственных организаций допущено снижение объемов реализации продукции и поступающей выручки по КСУП «Баума» - на 213 тысяч рублей или 30,3%, КСУП «Юратишки» - на 58 тысяч рублей или 30,4%.

Наметилась положительная тенденция по росту среднемесячной заработной платы. За период январь-февраль среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям сложилась на уровне 530,6 рубля, темп роста к уровню 2019 года 115,4%.

 
 
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Сельскохозяйственными организациями района за январь-февраль 2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 6,1 млн....
 
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