В Беларуси вводят скидки на электроэнергию

Источник материала: Единство

С 1 апреля коэффициент 0,85 будет применяться к тарифу на электроэнергию для домов и квартир, оборудованных системами централизованного теплоснабжения для отопления и газоснабжения для приготовления пищи и не оборудованными в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями.

Также с 1 апреля меняются тарифы на электроэнергию для тех, кто получил ключи от квартиры в новостройке – собственник получит льготу на месяц со дня возникновения права собственности на эти помещения до дня регистрации в них. Если в квартире так никто и не зарегистрируется, льгота будет отменена.