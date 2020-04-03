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В Беларуси вводят скидки на электроэнергию

03.04.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

С 1 апреля коэффициент 0,85 будет применяться к тарифу на электроэнергию для домов и квартир, оборудованных системами централизованного теплоснабжения для отопления и газоснабжения для приготовления пищи и не оборудованными в установленном порядке электрическими плитами, системами централизованного горячего водоснабжения и индивидуальными газовыми водонагревателями.

Также с 1 апреля меняются тарифы на электроэнергию для тех, кто получил ключи от квартиры в новостройке – собственник получит льготу на месяц со дня возникновения права собственности на эти помещения до дня регистрации в них. Если в квартире так никто и не зарегистрируется, льгота будет отменена.

Источник: https://sputnik.by/

 
 
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Изменения по тарифам на электроэнергию вводятся с 1 апреля в Беларуси, новшества предусмотрены постановлением Совмина № 152 от 18 марта.
 
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