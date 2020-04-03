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ГКИ запускает интернет-площадку по продаже неиспользуемой госсобственности

03.04.2020 13:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Информация о продаже  госсобственности, которая не используется или используется неэффективно, будет регулярно размещаться на сайте Госкомимущества в формате специальной интернет-площадки. Пользователи узнают, что продается, а что предлагается к безвозмездной передаче или аренде. Новый порядок опубликования обязательных извещений о проведении аукционов в отношении имущества, находящегося в государственной собственности, а также земельных участков вступил в силу со 2 апреля. На сайте Госкомимущества - объекты республиканской собственности. На сайтах облисполкомов и  сайте столичной мэрии - информацию о земельных участках и объектах коммунальной собственности. 
 
 
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Информация о продаже  госсобственности, которая не используется или используется неэффективно, будет регулярно размещаться на сайте Госкомимущества в формате...
 
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