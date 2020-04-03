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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару и евро
03.04.2020 15:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМежду тем, пока российский укреплялся следом за нефтью, белорусская валюта накануне ему уступила, но подросла относительно доллара и евро. На это утро доллар 2 рубля 59 копеек. Евро 2 рубля 83. 100 российских рублей - 3 рубля 32 копейки белорусских.
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Между тем, пока российский укреплялся следом за нефтью, белорусская валюта накануне ему уступила, но подросла относительно доллара и евро. На это утро доллар 2...
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