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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару и евро

03.04.2020 15:24 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Между тем, пока российский укреплялся следом за нефтью, белорусская валюта накануне ему уступила, но подросла относительно доллара и евро. На это утро доллар 2 рубля 59 копеек. Евро 2 рубля 83. 100 российских рублей - 3 рубля 32 копейки белорусских. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Между тем, пока российский укреплялся следом за нефтью, белорусская валюта накануне ему уступила, но подросла относительно доллара и евро. На это утро доллар 2...
 
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