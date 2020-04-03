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Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

03.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

До пандемии дачи на лето пользовались у минчан довольно умеренным спросом. Отдыхать предпочитали на теплых морях. Но сейчас большинству понятно - слетать летом даже в Турцию вряд ли удастся. Значит, придется  отдыхать на родине. И немало "бездачных" минчан уже задумались над арендой домика и соток. Причем те, кто может трудится удаленно, согласны рассмотреть варианты дач и в трехстах километрах от Минска - лишь бы мобильный интернет работал. Мы выбрали в базе Realt.by самые любопытные варианты.

От 150 долларов в месяц

Например, дача в 160 км от Минска, в 1.5 км от Ляхович. Двухэтажный дом. Питьевая вода из скважины 45 метров, бойлер с горячей водой. Рядом сосновый лес. На участке - собственный пруд с рыбой (карась, окунь, карп, линь) - разрешают порыбачить. Участок облагорожен для игр в бадминтон, предоставляются велосипеды для велопрогулок, бассейн. На всех окнах установлены москитные сетки - что важно для комфортного отдыха в Беларуси. Собственник уточняет: цена в апреле, мае, сентября 150 у.е., в июне, августе, июле 180 у.е. Ловит 3G.

Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

Очень интересное предложение - не дача, а агроусадьба в деревне Шо Глубокского района, в 200 километрах от Минска. Просторный новый деревянный дом, баня, камин, огромная территория. В объявлении указана цена - 200 у.е. в месяц.

Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

Дача с баней в сорока километрах от Минска предлагается уже за 300 у.е. за один летний месяц. Из плюсов - близость к Минску, баня и все деревянное, из минусов - нет полноценной кухни и горячей воды.

Еще один вариант с такой же ценой - в Дзержинском районе, в Полоневичах. Дом деревянный, баня, озеро и река недалеко, место для шашлыков, мебель, телевизор, холодильник.

За 300 у.е. можно снять прекрасный дом со всеми удобствами, у озера, в Поставском районе. 25 соток, живописная местность, чистенькая парная.


Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

Еще один вариант за 300 уе в месяц - дом над Неманом, в 350 километрах от столицы, в деревне Мешетники Мостовского района. Современный деревенский стиль, все удобства, баня, уличный камин. Ну и Неман, природа.

В принципе, 300 у.е. в месяц - "прошлогодняя"  цена для более-менее обустроеной дачи на лето. По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучая актуальные объявления.

Есть цены и повыше

Но есть и массив предложений, где цена повыше. Это либо коттеджи помасштабней, либо дачи поближе к Минску. Например, дача в Турковщине, в 25 км от столицы, сдается за 350 у.е. Пять соток, печка, беседка. Указано, что есть горячая вода.

За 360 у.е. в месяц можно снять дом на Браславских озерах. Причем действительно хороший деревянный дом в 180 квадратных метров, с баней, бассейном, камином, приличной мебелью. Собственник указывает - есть интернет. Рядом три озера, лес.

Дача со всеми удобствами в 30 км от Минска, под Руденском, предлагается уже за 400 у.е. в месяц. "Канализация местная, вода горячая, бойлер, стиральная машина, туалет приличный, душевая кабина. Все удобства, как в городе. Сдается только семье с детьми" - пишет собственник.

Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

В 40 километрах от Минска, у леса, переходящего в Налибокскую пущу, за 400 у.е. сдают современный коттедж. Для любителей грядок - 40 соток земли. В этом доме вполне можно жить круглый год.

Впрочем, хорошие предлолжения могут стоить и недорого, если собственник хочет сдать объект срочно. Например, мы наткнулись на  предложение дома в садовом товариществе Городище. В доме все удобства, есть техника, мебель, интернет. Сдается за 491 рубль в месяц.

Эконом-класс: удобства на улице

Двухэтажная кирпичная дача в 50 км севернее Минска, на 6 сотках, с удобствами на улице, предлагается за 465 рублей в месяц. Таких вариантов пока немного, но, возможно, собственники осознают, что если их скромные дачи не продаются, можно попробовать их сдать на этот сезон - спрос-то ожидается высокий.

По крайней мере можно констатировать - запрос пожить в настоящей изоляции, в деревне,фактически без соседей, уже может быть удовлетворен.

Например, деревенская хата в глуши Вороновского района, в 280 км от Минска, в лесу, где до ближайших соседей 2 км и туалет на улице, предлагается на три месяца, по 194 рубля в месяц. Телевизор и холодильник есть. Как и возможность насушить в печке грибов на всю зиму.

Дом в Витебской области - с печкой, баней и прудиком, водой в колодце, предлагается всего за 39 рублей в месяц.

Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

Деревенский дом  в деревне Козлы Несвижского района (110 км от Минска), с традиционными удобствами во дворе, (место для шашлыков, мебель, телевизор, холодильник, интернет в наличии) сдается за 259 рублей в месяц. Настоящего леса рядом нет, зато есть озера для любителей рыбалки.

Ухоженный дом в Ушачах, без удобств, с печкой и колодцем во дворе, предлагают на длительный срок за 776 рублей в месяц. Не совсем глушь, но соседи не видны, зато водоем просматриватся с порога.

Для тех, кто не верит в кризис

Не бюджетные варианты в базе Realt.by тоже есть. Например, агроусадьба на Вилейском водохранилище, в 75 километрах от Минска, со всеми удобствами, просторной территорией, лесом и водоемом рядом, предлагается за 1000 у.е. в месяц.

Те, кто специализируется в сдаче усадеб на сутки и недели, тоже готовы рассматривать варианты сдачи на месяц. Например, огромный коттедж в Браславе можно сторговать за 1000 у.е. в месяц.

Хата в лесной глуши, усадьба с баней у озера, дача под Минском: что и по чем предлагают в аренду на лето

А в ценовом диапазоне от 500-700 у.е. можно уже перебирать коттеджи в близком пригороде - со всеми удобствами и хорошей транспортной доступностью. Но это будет уже не совсем дачный отдых.

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Теги: Минск
 
 
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До пандемии дачи на лето пользовались у минчан довольно умеренным спросом. Отдыхать предпочитали на теплых морях. Но сейчас большинству понятно - слетать летом...
 
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