Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

Как и сады в «Новой Боровой», детский сад в ЖК «Пирс» строился по нетипичному проекту – у здания яркие фасады и интерьеры. Дизайн-проект основан на морской тематике, архитектура – в прибалтийском стиле. Строительство монолитно-каркасного здания детского сада было начато в 2019 году, в апреле 2020 объект планируют сдать. Застройщик убежден – когда «Морской» сад откроется, он станет важным элементом инфраструктуры «Пирса»:

— Мы ставили задачу достроить детский сад примерно в то же время, что и сам жилой квартал Пирс — там строительные работы продлятся до июня 2020 года. Сегодня на всех наших строительных площадках работы продолжаются в штатном режиме и по графику, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире. Нам важно продолжать строительство домов, а также объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, поскольку это наша репутация и подтверждение устойчивости застройщика. В нынешних условиях люди будут отдавать предпочтение именно тем строительным компаниям, которые держат слово даже несмотря на кризис и мировую пандемию. Мы обещали жителям Пирса детский сад весной 2020 года — мы выполнили. Также исполним обязательства по срокам строительства самого квартала, который сейчас готов более чем на 80%. Сегодня все дома построены, ведутся работы по отделке фасадов и благоустройству, поступают в продажу последние квартиры. Мы бросили силы на то, чтобы на всех без исключения объектах строительство продолжалось и сроки сдачи, прописанные в договорах, соблюдались, — прокомментировали в компании «А-100 Девелопмент».