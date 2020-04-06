﻿ Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке. 21.by
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Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

06.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«А-100 Девелопмент» завершает строительство детского сада в жилом комплексе «Пирс» в Ратомке. Застройщик планирует закончить работы в течение месяца. Детский сад рассчитан на 230 детей. Места в саду предоставят жителям новостроек и прилегающих населенных пунктов.

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

Как и сады в «Новой Боровой», детский сад в ЖК «Пирс» строился по нетипичному проекту – у здания яркие фасады и интерьеры. Дизайн-проект основан на морской тематике, архитектура – в прибалтийском стиле. Строительство монолитно-каркасного здания детского сада было начато в 2019 году, в апреле 2020 объект планируют сдать. Застройщик убежден – когда «Морской» сад откроется, он станет важным элементом инфраструктуры «Пирса»:

— Мы ставили задачу достроить детский сад примерно в то же время, что и сам жилой квартал Пирс — там строительные работы продлятся до июня 2020 года. Сегодня на всех наших строительных площадках работы продолжаются в штатном режиме и по графику, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире. Нам важно продолжать строительство домов, а также объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, поскольку это наша репутация и подтверждение устойчивости застройщика. В нынешних условиях люди будут отдавать предпочтение именно тем строительным компаниям, которые держат слово даже несмотря на кризис и мировую пандемию. Мы обещали жителям Пирса детский сад весной 2020 года — мы выполнили. Также исполним обязательства по срокам строительства самого квартала, который сейчас готов более чем на 80%. Сегодня все дома построены, ведутся работы по отделке фасадов и благоустройству, поступают в продажу последние квартиры. Мы бросили силы на то, чтобы на всех без исключения объектах строительство продолжалось и сроки сдачи, прописанные в договорах, соблюдались, — прокомментировали в компании «А-100 Девелопмент».

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

Морская тема раскрыта как во внешнем облике здания, так и в интерьерах детского сада: на стенах нарисованы забавные персонажи, волны, пузырьки, пляж, маяки и спасательные атрибуты. Детские группы выполнены в разных цветовых решениях: бирюзовый цвет прибрежной морской волны, насыщенный желтый солнечный цвет, светлое голубое небо и синее море. Графика на стенах имитирует путешествие по морским волнам и призвана развивать у детей креативное и творческое мышление.

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

В саду есть актовый зал и спортивный зал со стеной для маленьких альпинистов. Имеются кабинеты психолога и логопеда.

Концепция моря поддерживается в деталях фасадов, графике, элементах благоустройства: голубое прорезиненное покрытие в форме моря, чайки на столбиках для игр, игровые элементы в форме морских жителей.

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

На улице установлены игровые площадки с деревянными теневыми навесами, прорезиненные безопасные покрытия, миниогородики, где дети смогут выращивать овощи или зелень, специальную зону для рисования мелом, площадку для изучения ПДД, качели, песочницы и многое другое.

Вся территория детского сада огорожена, а вход будет осуществляться в трёх местах через специальные видеодомофоны. Один вход расположен на территории "Пирса", второй — со стороны парковки, прилегающей к саду, третий — со стороны Ратомки.

Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке
Детский сад в ЖК «Пирс» почти готов. Посмотрите, что построила «А-100 Девелопмент» в Ратомке

 
 
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«А-100 Девелопмент» завершает строительство детского сада в жилом комплексе «Пирс» в Ратомке. Застройщик планирует закончить работы в течение месяца. Детский сад...
 
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