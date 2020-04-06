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Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций
06.04.2020 17:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСовмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций. Это касается сделок, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020, а также сроков действия разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов в банках-нерезидентах. “Продление указанных выше сроков не требует от субъектов хозяйствования направления в Национальный банк каких-либо заявлений и документов”, - говорится в сообщении регулятора.
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Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций. Это касается сделок, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020, а также...
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