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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций. Это касается сделок, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020, а также...

Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций. Это касается сделок, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020, а также сроков действия разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов в банках-нерезидентах. “Продление указанных выше сроков не требует от субъектов хозяйствования направления в Национальный банк каких-либо заявлений и документов”, - говорится в сообщении регулятора.