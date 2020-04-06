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Ладутько объяснил уход из руководства бизнес-союза загрузкой на «Мотовело»

06.04.2020 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор «Мотовелозавода», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько покинул пост председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Данную информацию он подтвердил TUT.BY.


Фото: Николай Гридюшко

Ладутько возглавил бизнес-союз летом 2018 года, сменив возглавлявшего МССПиР 21 год Владимира Карягина.

— Сейчас у меня большая загрузка на заводе. Его надо сохранить. Время очень сложное. Образно говоря, каждый болт надо покупать самому, — сказал Ладутько, комментируя причины своего ухода из бизнес-союза.

При этом он «всем очень благодарен» и «готов в рамках возможного участвовать» в жизни МССПиР.

Столичным бизнес-союзом будет руководить предприниматель Виктор Маргелов.

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей основан в 1997 году. Он объединяет представителей малого и среднего бизнеса.

Николай Ладутько с июня 2010 года по ноябрь 2014 года возглавлял Мингорисполком. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого.

 
 
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Директор «Мотовелозавода», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько покинул пост председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.
 
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