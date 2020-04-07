Стране нужны респираторы, а производителю - оборотка. Все тормозит зависший долг за знаковый проект

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси 19 марта потребовал наладить выпуск в Беларуси респираторов, а две недели назад премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил производство респираторов в Старобине. Как выяснил TUT.BY, пока не все из обещанного удалось реализовать. И по весьма прозаической причине — нет оборотки, а дебиторская задолженность, на возврат которой рассчитывала компания, пока зависла.



Фото предоставлено компанией

Предприятие «Изотоп» в Старобине давно работает на белорусском рынке, но в 2015—2018 годах его работа была приостановлена. Производство возобновилось в конце 2019 года. Здесь выпускают респираторы второго класса защиты из фильтроволокна мелтблаун. За месяц «Изотоп» может изготовить около 100 тыс. изделий, но сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое поможет нарастить производство до 180 тыс. респираторов в месяц, сообщала пресс-служба правительства.

— Мы везем оборудование для производства масок, за него уже заплатили 100% от стоимости. Оно позволит выпускать около 150 тыс. изделий в день. Речь идет о продукции именно для медиков, — рассказывает директор компании ООО «Акула-Дэн», управляющей предприятием в Старобине, Виталий Югай. — Сейчас, когда шить маски решили все, проблемы возникают даже с элементарными комплектующими. К примеру, на прошлой неделе не смогли купить достаточного объема резинок.

Но ключевое препятствие наращиванию выпуску респираторов в Беларуси — дефицит материала для фильтрующего слоя, мелтблауна. Его производитель закупал в Украине и Китае, но сейчас спрос резко вырос, а цена за килограмм поднялась с 5 до 50 евро. В итоге белорусская компания закупила оборудование по выпуску фильтрующего слоя, оплатив его наполовину.

— Чтобы развернуть производство, нужны оборотные средства. Мы рассчитывали на погашение дебиторской задолженности перед нами за крупный проект. Наша компания еще в августе прошлого года закончила остекление первого жилого дома в индустриальном парке «Великий камень». Дом строила «25-я компания китайской Корпорации по железнодорожному строительству». По актам сверки на 7 апреля (есть в распоряжении редакции) эта компания нам должна почти 1 млн рублей. Сумма была больше, в последнюю неделю она снизилась. Еще одна компания, принадлежащая этой же китайской корпорации должна нам 200 тысяч рублей еще с 2018 года. Этот долг никто не оспаривает, но темпы погашения не позволяют компании вложиться в другие проекты, которые сейчас так важны, — отмечает Виталий Югай.

В Администрации индустриального парка «Великий камень» пояснили, что дом строился за счет средств техпомощи КНР, все средства подрядчик получил из бюджета Китая, и он долже рассчитаться со своими подрядчиками. С белорусской стороны никаких долгов по этому проекту перед подрядчиками нет.

Директор ООО «Акула-Дэн» рассказывает, что как только деньги поступят на счет, компания закупит оборудование для выпуска респираторов в объеме 40 тысяч в день.