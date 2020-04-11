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В Минской области аграрии завершают сев ранних яровых культур

11.04.2020 19:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Минской области аграрии завершают сев ранних яровых культур с учетом климатических особенностей нынешнего сезона. Так, в агрокомбинате "Ждановичи", чтобы почва не пересыхала, еще в начале марта на полях "закрыли влагу". Технологическая операция позволила удержать водный баланс в грунте - к семенам без препятствий сможет поступать кислород и тепло. На этих территориях сейчас высеивают ячмень. Чтобы провести сев в максимально короткие сроки и при этом не нарушая технологий, работают на высокопроизводительных сеялках. Такая машина за день может обработать более сотни гектаров.

Раньше срока в этом году приступят и к севу кукурузы - культуре, максимально устойчивой к засухе. Начать работы можно, как только почва прогреется до необходимой температуры. Агрокарту в хозяйстве также пересмотрели и площади под кукурузу увеличили, учитывая высокую ценность кормов.

Большое внимание в хозяйстве придают и выращиванию овощей - в теплицах уже набирает силу ранняя капуста отечественных сортов.

 
 
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В Минской области аграрии завершают сев ранних яровых культур с учетом климатических особенностей нынешнего сезона. Так, в агрокомбинате "Ждановичи", чтобы почва...
 
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