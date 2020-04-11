ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестской области начали сеять кукурузу

11.04.2020 18:52 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Посевная не сбавляет темпов. В Брестской области начали сеять кукурузу. На этой неделе значительно потеплело: в регионе столбик термометра поднялся до 20 градусов. Для семян кукурузы - условия просто отличные. Но у теплой весны есть и недостатки. В регионе давно не было дождей, и на полях очень сухо. Как аграрии работают в таких условиях погоды - узнала Мария Тройнич.

Техника предприятия "Беловежский" сегодня работает в облаках пыли: на полях сухо, почти, как в пустыне. Погода для сева кукурузы отличная: 20 градусов тепла. Но дождей не было несколько недель. А влага очень нужна для хорошего роста семян. Поэтому из почвы сейчас стремятся выжать максимум.

Для Владимира Кожушко это уже 13-я посевная кампания. И хоть цифра считается несчастливой, в приметы механизатор не верит. Говорит, получить отличный результат можно даже при сложных условиях погоды - было бы желание. Кроме основной, на поле успевает проводить еще и учебную работу. В связке с механизатором работает студент-практикант.

Сельхозпредприятие "Беловежский" - одно из крупнейших в регионе.Кроме кукурузы здесь сейчас сеют и свеклу. Всего в хозяйстве 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель. Площадь немаленькая. Но, несмотря на объемы, закончить работу планируют в срок. Техники хватает.


Этой весной на полях хотят посеять 260 гектаров свеклы

По словам руководства, если погода будет позволять, справятся за неделю. Чтобы получить урожай высшего качества, на предприятии "Оснежицкое" в Пинском районе пошли на эксперимент. Во время сева сахарной свеклы здесь решили попробовать новую технологию: купили гибридные семена, выведенные вместе с подходящим только им гербицидом. Это позволит уменьшить количество химических обработок.

Несмотря на мартовские морозы, которые тормозили работы на полях, Брестская область сегодня в лидерах по темпам посевной. Сейчас аграрии ждут дождей. Хотя они могут замедлить темпы полевых работ, говорят, главное не скорость, а качество будущего урожая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посевная не сбавляет темпов. В Брестской области начали сеять кукурузу. На этой неделе значительно потеплело: в регионе столбик термометра поднялся до 20 градусов....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дети врачей обратились к вам, уважаемые зрители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика