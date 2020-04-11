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Этой весной на полях хотят посеять 260 гектаров свеклы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области начали сеять кукурузу Посевная не сбавляет темпов. В Брестской области начали сеять кукурузу. На этой неделе значительно потеплело: в регионе столбик термометра поднялся до 20 градусов....

Посевная не сбавляет темпов. В Брестской области начали сеять кукурузу. На этой неделе значительно потеплело: в регионе столбик термометра поднялся до 20 градусов. Для семян кукурузы - условия просто отличные. Но у теплой весны есть и недостатки. В регионе давно не было дождей, и на полях очень сухо. Как аграрии работают в таких условиях погоды - узналаТехника предприятия "Беловежский" сегодня работает в облаках пыли: на полях сухо, почти, как в пустыне. Погода для сева кукурузы отличная: 20 градусов тепла. Но дождей не было несколько недель. А влага очень нужна для хорошего роста семян. Поэтому из почвы сейчас стремятся выжать максимум.Для Владимира Кожушко это уже 13-я посевная кампания. И хоть цифра считается несчастливой, в приметы механизатор не верит. Говорит, получить отличный результат можно даже при сложных условиях погоды - было бы желание. Кроме основной, на поле успевает проводить еще и учебную работу. В связке с механизатором работает студент-практикант.Сельхозпредприятие "Беловежский" - одно из крупнейших в регионе.Кроме кукурузы здесь сейчас сеют и свеклу. Всего в хозяйстве 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель. Площадь немаленькая. Но, несмотря на объемы, закончить работу планируют в срок. Техники хватает.По словам руководства, если погода будет позволять, справятся за неделю. Чтобы получить урожай высшего качества, на предприятии "Оснежицкое" в Пинском районе пошли на эксперимент. Во время сева сахарной свеклы здесь решили попробовать новую технологию: купили гибридные семена, выведенные вместе с подходящим только им гербицидом. Это позволит уменьшить количество химических обработок.Несмотря на мартовские морозы, которые тормозили работы на полях, Брестская область сегодня в лидерах по темпам посевной. Сейчас аграрии ждут дождей. Хотя они могут замедлить темпы полевых работ, говорят, главное не скорость, а качество будущего урожая.