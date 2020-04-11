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Минэкономики - бизнес-союзам: «Наша задача - ответить, как мы видим развитие после пандемии»

11.04.2020 20:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 апреля в Министерстве экономики прошла встреча руководства Министерства и представителей делового сообщества в формате «без галстуков», сообщается на сайте ведомства. Предыдущая встреча состоялась два дня назад.


Фото: economy.gov.by

— Хочу напомнить, что цель нашей прошлой встречи была не в том, чтобы обсуждать общесистемные меры поддержки в условиях пандемии — их мы учли, пакет сформирован и внесен в правительство, вам об этом известно. Я же, как министр экономики, хотел услышать вас и принять решения по точечным направлениям, отдельным отраслям, где наблюдаются наибольшие проблемы. Мы услышали и понимаем, что это туризм, общественное питание и транспорт. Если есть другие направления — давайте отрабатывать и их. По вашим предложениям, мы планируем сформировать рабочие группы, — сказал министр экономики Александр Червяков

На примере, группы по проблемам туристической отрасли Министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы приложения возможной помощи. «Цель этой группы — сохранить отрасль прежде всего внутреннего и въездного туризма, и сделать условия для внутреннего туризма наиболее привлекательными, в том числе, создать условия для переориентации части компаний, ранее занимавшихся выездным туризмом», — отметил Министр в ходе обсуждения указанной проблемы.

Затронули проблемы транспорта, малого и среднего промышленного предпринимательства. Отдельно обсудили один из самых острых для бизнеса вопросов — арендную плату.

Вопрос критичен не только для бизнеса в сфере общепита и развлечений, но и для большинства малых и средних производственных предприятий, заявил председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин. Предложено придать новый импульс и полномочия рабочей группе при первом заместителе премьер-министра, которую администрирует Государственный комитет по имуществу. Группа рассматривает, в том числе, вопросы выкупа арендуемого государственного имущества.

Затрагивали и вопрос о том, какой должна быть экосистема малого и среднего предпринимательства в дальнейшем.

— Мы адекватно понимаем, что происходит в мире, и наша задача — ответить на вопрос, как мы видим развитие после пандемии, — сказал министр.

Червяков проинформировал участников о работе по программе социально-экономического развития, которую ведет Минэкономики.

— Мы отрабатываем программу развития в новых условиях и поставили перед собой 3 критерия: максимальная занятость, максимальная локализация и экспорт. По ним мы формируем несколько комплексных межотраслевых программ и планов развития. Один из таких планов, например, это комплексный план развития агропромышленного комплекса и смежных отраслей — они в совокупности формируют порядка 20% ВВП и валового выпуска. Мы понимаем, какая часть продуктов питания необходима, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, т.е. внутренний рынок, что мы можем экспортировать в другие страны, в том числе с учетом эко-ниши. Задача — определить, какой объем ресурсов потребуется для вовлечения всех отраслей, участвующих в этом проекте, чтобы получить на выходе максимальный эффект по названным трем критериям. Подобным образом будут просчитаны и планы развития по другим блокам, — сообщил глава ведомства.

Во встрече принимали участие министр Александр Червяков, заместители министра Елена Перминова, Дмитрий Матусевич, Дмитрий Ярошевич и Юрий Чеботарь, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Андрей Бирюков, председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

 
 
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11 апреля в Министерстве экономики прошла встреча руководства Министерства и представителей делового сообщества в формате «без галстуков».
 
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