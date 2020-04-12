В Чижовке продают квартиру «выбывшего дольщика». За «квадрат» с отделкой просят 2850 рублей

О этой застройке мы писали почти год назад — в мае 2019 года. 15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану строится по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» и рассчитан на 134 квартиры. Застройщик - УКС Заводского района.

Квартиры в новостройке Минска передаются дольщикам с внутренней отделкой (обои на стенах, ламинат на полу).

Сейчас продается 1 двухкомнатная квартира общей площадью 71,36 кв.м., расположенная на 6 этаже. Стоимость строительства одного квадратного метра — 2850 рублей. Плюс дольщику придется оплатить индексацию, начисленную на деньги выбывшего дольщика, а это 8900 рублей.

Преимущество этого предложения — дом практически готов, дата ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2020 года.