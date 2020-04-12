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В Чижовке продают квартиру «выбывшего дольщика». За «квадрат» с отделкой просят 2850 рублей
12.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Группе многоквартирных домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича», 3-я очередь строительства. Но продают всего 1 квартиру, и это «двушка».
О этой застройке мы
Сейчас продается 1 двухкомнатная квартира общей площадью 71,36 кв.м., расположенная на 6 этаже. Стоимость строительства одного квадратного метра — 2850 рублей. Плюс дольщику придется оплатить индексацию, начисленную на деньги выбывшего дольщика, а это 8900 рублей.
Преимущество этого предложения — дом практически готов, дата ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2020 года.
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В газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация по «Группе многоквартирных домов в границах ул. Столбцовской, ул. Копыльской, ул. Уборевича», 3-я...
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