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Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии

12.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
Вчера в Министерстве экономики состоялась встреча руководства министерства и представителей делового сообщества в формате «без галстуков», сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Приветствуя участников встречи, министр экономики Александр Червяков отметил, что она является продолжением предыдущего совещания с представителями бизнес-ассоциаций, которое состоялось 9 апреля и проводится в ответ на прозвучавшие тогда предложения.

«Хочу напомнить, что цель нашей прошлой встречи была не в том, чтобы обсуждать общесистемные меры поддержки в условиях пандемии — их мы учли, пакет сформирован и внесен в правительство. Вам об этом известно. Я же, как министр экономики, хотел услышать вас и принять решения по точечным направлениям, отдельным отраслям, где наблюдаются наибольшие проблемы. Мы услышали и понимаем, что это туризм, общественное питание и транспорт. Если есть другие направления, давайте отрабатывать и их. По вашим предложениям мы планируем сформировать рабочие группы», — сказал он.

На примере группы по проблемам туристической отрасли министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы оказания возможной помощи.

«Цель этой группы — сохранить отрасль, прежде всего внутреннего и въездного туризма, и сделать условия для внутреннего туризма наиболее привлекательными, в том числе создать условия для переориентации части компаний, ранее занимавшихся выездным туризмом», — констатировал Александр Червяков.

На встрече также затронули проблемы транспорта, малого и среднего промышленного предпринимательства. Отдельно обсудили один из самых острых для бизнеса вопросов — об арендной плате. По словам председателя Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина, он критичен не только для бизнеса в сфере общепита и развлечений, но и для большинства малых и средних производственных предприятий. В этой связи было предложено придать новый импульс и полномочия рабочей группе при первом заместителе премьер-министра, которая администрируется Государственным комитетом по имуществу и рассматривает в том числе вопросы выкупа арендуемого государственного имущества.

Не остался без внимания и вопрос, какой должна быть экосистема малого и среднего предпринимательства в дальнейшем. «Мы понимаем, что происходит в мире, и наша задача — ответить на вопрос, как мы видим развитие после пандемии», — сказал министр экономики. В этой связи Александр Червяков проинформировал участников встречи о работе по программе социально-экономического развития, которую ведет Минэкономики.

«Мы отрабатываем программу развития в новых условиях и поставили перед собой три критерия: максимальная занятость, максимальная локализация и экспорт. По ним формируем несколько комплексных межотраслевых программ и планов развития. Один из таких планов, например, это комплексный план развития агропромышленного комплекса и смежных отраслей — они в совокупности формируют порядка 20% ВВП и валового выпуска. Мы понимаем, какая часть продуктов питания необходима, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, то есть внутренний рынок, что мы можем экспортировать, в том числе с учетом эко-ниши. Задача — определить, какой объем ресурсов потребуется для вовлечения всех отраслей, участвующих в этом проекте, чтобы получить на выходе максимальный эффект по названным критериям. Подобным образом будут просчитаны и планы развития по другим блокам», — сообщил глава Минэкономики.

Все поднятые на встрече точечные вопросы будут проработаны в рамках рабочих групп либо персонально участниками совещания при максимальной поддержке Министерства экономики.

На рабочей неделе в Минэкономики состоится также очередная встреча с широким кругом участников — представителей бизнес-среды — в рамках мониторинга текущей экономической ситуации.

По информации БелТА

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