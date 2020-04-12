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Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
12.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приветствуя участников встречи, министр экономики Александр Червяков отметил, что она является продолжением предыдущего совещания с представителями бизнес-ассоциаций, которое состоялось 9 апреля и проводится в ответ на прозвучавшие тогда предложения.
На примере группы по проблемам туристической отрасли министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы оказания возможной помощи.
На встрече также затронули проблемы транспорта, малого и среднего промышленного предпринимательства. Отдельно обсудили один из самых острых для бизнеса вопросов — об арендной плате. По словам председателя Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина, он критичен не только для бизнеса в сфере общепита и развлечений, но и для большинства малых и средних производственных предприятий. В этой связи было предложено придать новый импульс и полномочия рабочей группе при первом заместителе премьер-министра, которая администрируется Государственным комитетом по имуществу и рассматривает в том числе вопросы выкупа арендуемого государственного имущества.
Не остался без внимания и вопрос, какой должна быть экосистема малого и среднего предпринимательства в дальнейшем. «Мы понимаем, что происходит в мире, и наша задача — ответить на вопрос, как мы видим развитие после пандемии», — сказал министр экономики. В этой связи Александр Червяков проинформировал участников встречи о работе по программе социально-экономического развития, которую ведет Минэкономики.
Все поднятые на встрече точечные вопросы будут проработаны в рамках рабочих групп либо персонально участниками совещания при максимальной поддержке Министерства экономики.
На рабочей неделе в Минэкономики состоится также очередная встреча с широким кругом участников — представителей бизнес-среды — в рамках мониторинга текущей экономической ситуации.
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