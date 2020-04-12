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«Двушки» в ЖК «Гранд Хаус» стоят уже от $1080 за «квадрат». Застройщик предложил 25 квартир по сниженным ценам

12.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр.Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского», 3-я очередь строительства. Стоимость «квадрата» здесь стартует от $1080.

«Двушки» в ЖК «Гранд Хаус» стоят уже от 80 за «квадрат». Застройщик предложил 25 квартир по сниженным ценам

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль пр-та Дзержинского (в квартале пр-т Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского). Проектом предусматривается строительство 464 квартир, переменной высотности 25 и 12 этажей, со встроенными объектами обслуживания населения, с подземной гараж-стоянкой на 207 м/мест, техэтажом, остекленными лоджиями. Принятая конструктивная схема с монолитным каркасом и заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками.

Первые этажи комплекса занимают торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах — 2,7 метра, чистовая отделка не предусмотрена. Застройщиком выступает ООО «Датч Стар».

Строительная компания предложила дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 25 квартир: 

  • 15 однокомнатных общей площадью от 40,53 до 67,17 кв.м. — от $1200 до $1400 за «квадрат»;
  • 10 двухкомнатных общей площадью от 84,81 до 90,98 кв.м. — от $1080 до $1150 за «квадрат».

Напомним, ранее стоимость «квадрата» однокомнатных квартир варьировалась в диапазоне $ 1390 до $ 1470.

Также в этом жилом комплексе можнокупить машиноместо. ООО «Датч Стар» предлагает дольщикам 50 машиномест площадью от 11,5 до 20 кв. м. Стоимость — от $ 8300 до $ 15.500.

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр.Дзержинского — ул....
 
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