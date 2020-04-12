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«Двушки» в ЖК «Гранд Хаус» стоят уже от $1080 за «квадрат». Застройщик предложил 25 квартир по сниженным ценам
12.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр.Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского», 3-я очередь строительства. Стоимость «квадрата» здесь стартует от $1080.
Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль пр-та Дзержинского (в квартале пр-т Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского). Проектом предусматривается строительство 464 квартир, переменной высотности 25 и 12 этажей, со встроенными объектами обслуживания населения, с подземной гараж-стоянкой на 207 м/мест, техэтажом, остекленными лоджиями. Принятая конструктивная схема с монолитным каркасом и заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками.
Первые этажи комплекса занимают торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах — 2,7 метра, чистовая отделка не предусмотрена. Застройщиком выступает ООО «Датч Стар».
Строительная компания предложила дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 25 квартир:
Напомним, ранее стоимость «квадрата» однокомнатных квартир варьировалась в диапазоне
Также в этом жилом комплексе можно
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«Двушки» в ЖК «Гранд Хаус» стоят уже от $1080 за «квадрат». Застройщик предложил 25 квартир по сниженным ценам
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр.Дзержинского — ул....
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