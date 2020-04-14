Стоимость «квадрата» снизилась до $490. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

Чижовка-6А находится между улицами Уборевича и Корзюки, прямо за гипермаркетом. Рядом, ближе к существующей застройке, появится еще один микрорайон — Чижовка-6. Ранее на ул. Корзюки была усадебная застройка, но людей отселили, а дома снесли для строительства многоэтажек.

Сейчас уже можно ценить масштабы застройки — строительная площадка действительно огромна. Здесь, несмотря ни на что, кипит своя жизнь: работает крупногабаритная техника, заняты делом строители. Первый жилой дом возвышается уже на 5 этажей, еще один, как первый подснежник после зимы, «проклевывается» среди перерытой земли и песка.