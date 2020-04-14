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Стоимость «квадрата» снизилась до $490. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

14.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В микрорайоне Чижовка-6А в скором времени появятся многоквартирные дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявлено, что часть из них будет построена в кратчайшие сроки — буквально, за 10 месяцев. Мы решили посмотреть, как строительная площадка выглядит сейчас.

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

Чижовка-6А находится между улицами Уборевича и Корзюки, прямо за гипермаркетом. Рядом, ближе к существующей застройке, появится еще один микрорайон — Чижовка-6. Ранее на ул. Корзюки была усадебная застройка, но людей отселили, а дома снесли для строительства многоэтажек.

Сейчас уже можно ценить масштабы застройки — строительная площадка действительно огромна. Здесь, несмотря ни на что, кипит своя жизнь: работает крупногабаритная техника, заняты делом строители. Первый жилой дом возвышается уже на 5 этажей, еще один, как первый подснежник после зимы, «проклевывается» среди перерытой земли и песка. 

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

В начале года вышла проектная декларация по первой высотке в этом районе. Это будет построена 19-этажный жилой дом на 132 квартиры в конструкциях серии М-111−90 с техническим подпольем и теплым чердаком. При этом 82 квартиры будут предназначаться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а еще 50 квартир в доме будут предложены сотрудникам государственных СМИ, в том числе Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы. Начало строительства жилого дома — 20 ноября 2019 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию — 28 февраля 2021 года.

Стоимость строительства «квадрата» для квартир с внутренней отделкой здесь составила

1 332,15 рубля для нормируемой площади жилого помещения (1 980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

В январе, но чуть позже, мы писали о проектной декларации по жилому дому №7 по генплану, который входит в комплексную многоквартирную застройку в границах улиц Уборевича — Чижевских — Корзюки. Это будет 5-секционный 9-этажный 193-квартирный жилой дом в конструкциях серии М464-У1М с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком. Предполагаемый срок ввода дома № 7 по генплану — 23 декабря 2020 года.

Стоимость «квадрата» нормируемой площади здесь  составляла 1259, 20 рублей (1980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую). Квартиры распределялись преимущественно между многодетными семьями.

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

В марте вышла еще одна проектная декларация, на этот раз по жилому дому №2 по генплану. Проектом предусмотрено строительство 3-секционного 9-этажного 105-квартирного жилого дома в конструкциях серии М 464-У1М с техническим подпольем, теплым чердаком, плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком. Квартиры запроектированы с полной планировкой, организованы комнаты, кухни, санузлы, прихожие, места для встроенных шкафов, летние помещения. Начало строительства — 25 февраля 2020 года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 10 декабря 2020 года.

Что интересно, здесь стоимость «квадрата» стала еще ниже — 1229,41 рублей для нормируемой площади (1 980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую). И это касается квартир, которые реализуются сразу с внутренней отделкой.

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

Всего в Чижовке-6А появится 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.

Новое жилье в двух микрорайонах предназначается для нуждающихся граждан. Квартиры будут сдаваться с или без отделки. Также предусмотрены 4 многоуровневых паркинга примерно на 250 мест каждый. Они разместятся ближе к гипермаркету.

Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
Стоимость «квадрата» снизилась до 0. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Чижовка-6А в скором времени появятся многоквартирные дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявлено, что...
 
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