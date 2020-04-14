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Стоимость «квадрата» снизилась до $490. Как выглядит Чижовка-6А, где строят дома для нуждающихся
14.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В микрорайоне Чижовка-6А в скором времени появятся многоквартирные дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Чижовка-6А находится между улицами Уборевича и Корзюки, прямо за гипермаркетом. Рядом, ближе к существующей застройке, появится еще один микрорайон — Чижовка-6. Ранее на ул. Корзюки была усадебная застройка, но людей отселили, а дома снесли для строительства многоэтажек.
Сейчас уже можно ценить масштабы застройки — строительная площадка действительно огромна. Здесь, несмотря ни на что, кипит своя жизнь: работает крупногабаритная техника, заняты делом строители. Первый жилой дом возвышается уже на 5 этажей, еще один, как первый подснежник после зимы, «проклевывается» среди перерытой земли и песка.
В начале года вышла проектная декларация по
Стоимость строительства «квадрата» для квартир с внутренней отделкой здесь составила
1 332,15 рубля для нормируемой площади жилого помещения (1 980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).
В январе, но чуть позже, мы писали о
Стоимость «квадрата» нормируемой площади здесь составляла 1259, 20 рублей (1980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую). Квартиры распределялись преимущественно между многодетными семьями.
В марте вышла еще одна проектная декларация, на этот раз по
Что интересно, здесь стоимость «квадрата» стала еще ниже — 1229,41 рублей для нормируемой площади (1 980 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую). И это касается квартир, которые реализуются сразу с внутренней отделкой.
Всего в Чижовке-6А
В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.
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В микрорайоне Чижовка-6А в скором времени появятся многоквартирные дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявлено, что...
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