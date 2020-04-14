Лукашенко: Беларусь принимает меры по предотвращению распространения всяких инфекций

Источник материала: Tut.by

Беларусь принимает необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. Встреча впервые прошла в режиме видеоконференции.



Фото: Telegram-канал Пул Первого

— Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше, — цитирует президента его пресс-служба.

— Хочу вас заверить, что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации здравоохранения", — отметил он.

Президент призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии и отметил: «несмотря на то, что Беларусь не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности».