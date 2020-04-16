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На торгах 16 апреля доллар укрепился
16.04.2020 13:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0081 — до 2,4587 рубля.
Евро снизился на BYN 0,009 — до 2,6742 рубля.
Российский рубль опустился на BYN 0,0287 — до 3,2922 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0081 - до 2,4587 рубля.
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