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На торгах 16 апреля доллар укрепился

16.04.2020 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля прошли очередные торги валютами. 

Доллар вырос на BYN 0,0081 — до 2,4587 рубля.

Евро снизился на BYN 0,009 — до 2,6742 рубля.

Российский рубль опустился на BYN 0,0287 — до 3,2922 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0081 - до 2,4587 рубля.
 
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