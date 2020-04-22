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Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов

22.04.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новое потрясение на мировом нефтяном рынке. Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов. Подобное движение было почти 20 лет назад. Стоимость американской WTI  немногим более 10. Возле берегов Калифорнии сейчас находятся танкеры, которые перевозят огромный объем топлива, - 20 миллионов баррелей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 20 % ежедневного мирового спроса. Им сейчас просто некуда разгружаться. Министры стран ОПЕК+ провели экстренную неформальную телеконференцию. Участники встречи подтвердили готовность сокращать добычу черного золота  в рамках договоренностей, достигнутых 12  апреля. 

В понедельник цена нефти WTI  впервые в истории обвалилась до минус 40 долларов за баррель. Это также вызвано рекордным падением спроса на нефть. 
 
 
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Новое потрясение на мировом нефтяном рынке. Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов. Подобное движение было почти 20 лет назад. Стоимость американской WTI ...
 
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