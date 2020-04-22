Власти собрались возмещать вклады и ипэшникам

Источник материала: Tut.by

Действие системы государственного страхования вкладов может быть распространено и на индивидуальных предпринимателей. Это следует из проекта закона, который подготовил Национальный банк.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В настоящее время сохранность денежных вкладов населения в банке гарантирует государство. Оператором выступает «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». В случае ликвидации любого банка в Беларуси агентство возвращает вкладчикам всю сумму вклада в той же валюте. Например, эта структура возмещала вклады клиентам закрытого Дельта-Банка в 2015 году, когда он был признан неплатежеспособным.

Однако сейчас действие закона «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» не распространяется на вклады физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем ипэшники являются субъектами систем страхования вкладов в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах — участниках ЕАЭС. В Нацбанке считают, что применение аналогичных подходов в Беларуси «позволит повысить доверие к банковской системе и создаст предпосылки к увеличению интереса индивидуальных предпринимателей к размещению своих денежных средств в банковские вклады (депозиты)».

Кроме того, инициатива может «рассматриваться как мера, направленная на стимулирование предпринимательской инициативы и деловой активности».

Гарантированное возмещение вкладов ИП «позволит снизить социальную настороженность, связанную с риском невозврата банковских вкладов, поскольку существенная часть населения занята в предпринимательской деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей», считают в Нацбанке.

По состоянию на 1 января 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано 257 тысяч индивидуальных предпринимателей, из них 204,7 тысячи имели вклады (депозиты) в банках. По информации банков, остатки по вкладам ИП составляли 377,2 млн рублей, или 1,6% от общей суммы вкладов физлиц (22,99 млрд рублей). По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 0,3%.