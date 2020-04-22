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МАРТ расширил список социально значимых товаров

22.04.2020 16:21 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Товаров, цены на которые регулирует государство, стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены. Учитывая, что в марте был высокий спрос на эти товары, некоторые производители и магазины решили ответить существенным повышением стоимости. Чтобы пресечь это и сделать товары повседневного спроса доступными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило список социально значимых товаров. 

Подробности у Светланы Лукьянюк. Госрегулирование цен на 90 дней уже действует на антисептики и защитные маски. Сейчас этот список увеличился. Всего в нем социально значимых товаров до 30 позиций.  Среди них крупы, консервы, молоко, мясо, огурцы и кофе. Как видим, больше всего из них  - продукты. Плюс предметы гигиены. Это значит, что в магазине 90 дней (на столько вводится ценовое регулирование) минимальная торговая надбавка на них будет от 15 до 30 %, а рентабельность производителя и поставщиков  не выше 10 %. К примеру, самые низкие накрутки на молочную продукцию и детское питание. Немногим выше на хлеб, мясо  и мясные консервы, а также масло сливочное. Далее идут рыба, яйцо куриное. 


Все эти шаги для того, чтотобы корзина ежедневных покупок была доступной


Так, как сообщили нам в МАРТ, цены на них должны до 22 апреля полностью соответствовать новым правилам. Несколько дней на адаптацию магазинам дали, учитывая, что постановление начало действовать перед выходными, и не все сразу успели перестроиться. При этом, подчеркивает регулятор, магазинам нужно учитывать:  до работы по новым правилам стоить эти продукты должны не дороже, чем в субботу, 18 апреля.

Параллельно, чтобы не было дефицита, в частности, импортных товаров на полках магазинов, которые не ежедневно в нашей корзине, отменяется временное ограничение роста цен (не более чем полпроцента в месяц) от производителей и поставщиков товаров и услуг.  Речь идет о постановлении номер 184. 
 
 
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Товаров, цены на которые регулирует государство, стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены....
 
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