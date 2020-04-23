ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Цена за квадратный метр, конечно же, возрастет». Региональные застройщики об изменениях в Техническом кодексе

23.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

14 апреля на портале Pravo.by были опубликованы изменения в Технический кодекс, касающиеся строительных норм проектирования жилых зданий. Теперь, согласно новым требованиям, жилые дома в Беларуси свыше двух этажей должны быть оборудованы лифтами. Спросили у региональных застройщиков, как они относятся к таким изменениям.

«Цена за квадратный метр, конечно же, возрастет». Региональные застройщики об изменениях в Техническом кодексе
Фото использовано в качестве иллюстрации.

В новых строительных нормах пункт 5.15 будет изложен в следующей редакции: «В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более требуется предусматривать лифты, за исключением одноквартирных и блокированных жилых домов».

Напомним, что ранее лифтами должны были быть оборудованы здания высотой более 14 метров (то есть выше пяти этажей).

О том, что низкоэтажную застройку в Беларуси планируется оборудовать лифтами, прошлой осенью сообщило Министерство архитектуры и строительства. В свою очередь, застройщики, специализирующиеся на малоэтажных зданиях, отмечали, что норма по лифтам неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра.

УКС города Гомеля

- Не знаем, как у других застройщиков, но у нас нет сейчас даже пятиэтажных проектов. И в этом году таких не предвидится. Мы строим только от девяти этажей и выше. Они все и так обустраиваются лифтами, поэтому эти изменения нас никак не коснутся пока, - прокомментировали в Государственном предприятии «УКС города Гомеля».

Могилевский ДСК

- У нас уже есть опыт реализации таких проектов. Мы стараемся идти в ногу со временем и уже в Могилеве мы возвели пятиэтажку с лифтами - дом «Эстет» в микрорайоне «Солнечный». Все прошло более чем отлично. Жильцы очень рады, и поэтому мы и дальше, без всяких изменений, планировали возводить такие дома только с лифтовыми шахтами. Правда, у нас пока нет в планах пятиэтажек, сейчас мы занимаемся возведением высокоэтажных домов, - сообщили в Могилевском ДСК.

"БрестЖилСтрой"

- Если есть требования, то все они реализуемы. Подобные проекты у нас намечаются, и мы абсолютно готовы внедрить в такие дома лифты без существенного изменения проектной документации. У нас что девяти-, что пятиэтажки идут по одному проекту, поэтому никакого труда нам не составит добавлять лифтовые шахты и в дома поменьше. В целом – это очень хорошие изменения, потому что мы развиваем вовсю безбарьерную среду, а людям приходится подниматься на второй и третий этаж пешком. Цена за квадратный метр, конечно же, возрастет где-то на сумму технического оборудования, но рост будет незначительный, - рассказали в КУП «Брестжилстрой».

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 апреля на портале Pravo.by были опубликованы изменения в Технический кодекс, касающиеся строительных норм проектирования жилых зданий. Теперь, согласно новым...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сев кукурузы в Беларуси проходит с опережением графика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика