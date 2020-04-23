«Цена за квадратный метр, конечно же, возрастет». Региональные застройщики об изменениях в Техническом кодексе

Источник материала: realt.by

14 апреля на портале Pravo.by были опубликованы изменения в Технический кодекс, касающиеся строительных норм проектирования жилых зданий. Теперь, согласно новым требованиям, жилые дома в Беларуси свыше двух этажей должны быть оборудованы лифтами. Спросили у региональных застройщиков, как они относятся к таким изменениям.

В новых строительных нормах пункт 5.15 будет изложен в следующей редакции: «В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более требуется предусматривать лифты, за исключением одноквартирных и блокированных жилых домов».

Напомним, что ранее лифтами должны были быть оборудованы здания высотой более 14 метров (то есть выше пяти этажей).

О том, что низкоэтажную застройку в Беларуси планируется оборудовать лифтами, прошлой осенью сообщило Министерство архитектуры и строительства. В свою очередь, застройщики, специализирующиеся на малоэтажных зданиях, отмечали , что норма по лифтам неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра.

УКС города Гомеля

- Не знаем, как у других застройщиков, но у нас нет сейчас даже пятиэтажных проектов. И в этом году таких не предвидится. Мы строим только от девяти этажей и выше. Они все и так обустраиваются лифтами, поэтому эти изменения нас никак не коснутся пока, - прокомментировали в Государственном предприятии «УКС города Гомеля».

Могилевский ДСК

- У нас уже есть опыт реализации таких проектов. Мы стараемся идти в ногу со временем и уже в Могилеве мы возвели пятиэтажку с лифтами - дом «Эстет» в микрорайоне «Солнечный». Все прошло более чем отлично. Жильцы очень рады, и поэтому мы и дальше, без всяких изменений, планировали возводить такие дома только с лифтовыми шахтами. Правда, у нас пока нет в планах пятиэтажек, сейчас мы занимаемся возведением высокоэтажных домов, - сообщили в Могилевском ДСК.

"БрестЖилСтрой"

- Если есть требования, то все они реализуемы. Подобные проекты у нас намечаются, и мы абсолютно готовы внедрить в такие дома лифты без существенного изменения проектной документации. У нас что девяти-, что пятиэтажки идут по одному проекту, поэтому никакого труда нам не составит добавлять лифтовые шахты и в дома поменьше. В целом – это очень хорошие изменения, потому что мы развиваем вовсю безбарьерную среду, а людям приходится подниматься на второй и третий этаж пешком. Цена за квадратный метр, конечно же, возрастет где-то на сумму технического оборудования, но рост будет незначительный, - рассказали в КУП «Брестжилстрой».