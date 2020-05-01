Леса почти нет, но зато с газом. Дачный массив под Фаниполем на глазах превращается в коттеджный поселок

Про это садовое товарищество мы недавно писали. Тут построила каркасный дом одна из наших читательниц.

Из плюсов товарищества - близость к Минску, хорошие подъездные пути, газ. Из минусов - то же, что у "Буды": за пределами участка негде пройтись, потому что вокруг только поля. В период посевной запах стоит соответствующий.

В "Ниве-Ф" мало предложений. Участок тут можно приобрести за 8400 долларов (11 соток), еще один (газ и электричество оплачены, как указывает собственник) - за 8800.