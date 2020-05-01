Леса почти нет, но зато с газом. Дачный массив под Фаниполем на глазах превращается в коттеджный поселок

Продолжаем рассказывать, где можно купить дачу под Минском. На этот раз мы отправились в район Фаниполя. Пятнадцать минут от кольцевой - столько нужно, чтобы доехать до дачного массива, состоящего из трех СТ - "Буда", "Нива-Ф" и "Алеся". Ко всем проложен газ. И все три товарищества - со своими особенностями. Показываем, что там продается.
Ближайшее к трассе товарищество - "Буда". С дороги может показаться, что это не дачи, а экс-деревенский пригород Минска, где хатки активно меняют на коттеджи.
Дачники говорят, что просили местные власти изменить статус с СТ на "населенный пункт", но навстречу им не пошли. Так что коттеджи топят газом, а это заметно дороже, чем в деревнях.
Предложений в "Буде" немного. Например, продается жизнерадостно выкрашенный дом. Он уже с внутренней отделкой, хотят за 185 квадратных метров на участке в 8,2 сотки 113,5 тысячи долларов. Впрочем, указано, что владелец готов к торгу.
Для сравнения, двухэтажная коробка дома площадью 178 квадратных метров ("скважина, газ возле дома оплачен, проект сделан. Участок поднят плодородной землей 340 тонн, размер участка 13 соток")предлагается за 55 тысяч.
За недостроенный коттедж на 20 сотках (выведен только первый этаж, 12,5 на 12,5 м) хотят 72 тысячи. Продавец пишет, что возможен обмен на квартиру в Минске.
Часть "Буды" все-таки дачная.
Среди выставленного на продажу есть и участки. Надел, обремененный срубом на высоком фундаменте, предлагают за 15 тысяч долларов. Предлагают, как говорят соседи, давно.
Пустой участок в 12 соток тут можно найти за 11.700 долларов.
За 11.900 предлагают надел, больше половины которого занимает пруд. 12.500 хотят за соседние 9,6 сотки, но без личного водоема. За оба хотят 23,9 тысячи, но пишут, что собственник готов к торгу. При этом за 10.500 можно купить 10 соток с недостроенным, под крышей, садовым домиком площадью 12 квадратных метров. Если прогуляться по товариществу, можно увидеть не один участок с кунгами (фургончиками), на которых написано "продаю".
В дачном товариществе все никак не могут разобраться с водой. Но в итоге стараний должна появиться общая скважина и, соответственно, центральный водопровод.
Вокруг "Буды" - поля. Ни леса, ни озер рядом нет - только технические водоемы в самом товариществе.
Дороги в "Буде" - обычные грунтовки, но поскольку дачи рядом с асфальтированной трассой, можно считать, что проблем нет.
За СТ"Буда" - СТ "Нива-Ф". Это относительно новое товарищество, поэтому участки - ровные, аккуратно "нарезанные". Тут дач фактически нет - все дома построены и строятся с замахом на постоянное проживание.
Долгое время сюда не было приличной дороги, но теперь проблему решили. Не верится, что надолго. На стройки идут большегрузы - тут и приличный асфальт долго бы не выдержал.
Удивились, услышав в будний день в новой коттеджной застройке крик гусей. Оказалось, не перелетные.
Из плюсов товарищества - близость к Минску, хорошие подъездные пути, газ. Из минусов - то же, что у "Буды": за пределами участка негде пройтись, потому что вокруг только поля. В период посевной запах стоит соответствующий.
В "Ниве-Ф" мало предложений. Участок тут можно приобрести за 8400 долларов (11 соток), еще один (газ и электричество оплачены, как указывает собственник) - за 8800.
Недостроенный "гостевой" дом из блоков (газ подведен к дому, канализация введена в дом, есть санузел на улице, скважина, на 10 сотках высажены фруктовые деревья, участок огорожен забором из металлопрофиля) предлагают за 33,5 тысячи долларов.
Подъезд к СТ "Алеся" - отдельная гравийка. Ее недавно привели в порядок - добраться до дач просто. Плюсы "Алеси" - живописный ландшафт и близость леса.
Дачный массив из "старых". И тут действительно много дач, которые используются по прямому назначению. Но "частичная газификация" принесла свои плоды - здесь тоже стали строить дома для постоянного проживания.
Сам массив разделен на две части перелеском.
В "Алесе" есть внушительный пожарный водоем. Жаль, купаться в таких нельзя.
В садовом массиве продается несколько участков. За 5 тысяч долларов предлагают участок в 10 соток на склоне. За 5,25 тысячи с торгом - ровненькие 10 соток возле леса.
Дачный домик на 10 сотках-огороде, со взрослыми деревьями и колодцем предлагается за 16 тысяч долларов. В объявлении указано "речка рядом". Мы видели эту речку - бодрый ручеек. Но летом, наверное, там приятно помочить ноги без риска утонуть.