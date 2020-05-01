ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Счастье - работать на родной земле

01.05.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Специальность тракториста Войтех Рынкевич получил еще в школьном УПК. Пришлось познать и рабочую профессию: в Березовке на стеклозаводе некоторое время трудился шлифовщиком, прошел срочную службу в армии в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке.

Счастье - работать на родной земле

А с 1989 года Войтех Станиславович трудится механизатором на гераненской земле. В прошлом году отметил пятидесятилетний юбилей. Все время работает в одном хозяйстве - КСУП "Баума". Семь сезонов трудился на уборке зерновых на комбайне, выполнял работы различных технологических циклов, сеял, пахал, в зимний период обслуживал животноводческие фермы. Первый класс механизатора ко многому обязывает.
Супруга Ольга Ивановна работала дояркой в местном хозяйстве. Дочь Вика - продавец, имеет специальность бухгалтера. Сын Дмитрий прошел службу в ВДВ, недавно вернулся из армии, инкассатор.
В засеянных гектарах как в текущем году, так и прошлых, немалая доля принадлежит именно ему.
Работа приносит удовлетворение. Вставать приходится рано утром, часов в пять, возвращаться домой запоздно - это не самое трудное, когда видишь результат своих усилий. Это трудовое счастье - работать на родной земле.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальность тракториста Войтех Рынкевич получил еще в школьном УПК. Пришлось познать и рабочую профессию: в Березовке на стеклозаводе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычи нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика