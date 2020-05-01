Источник материала: Ивьевский край

Специальность тракториста Войтех Рынкевич получил еще в школьном УПК. Пришлось познать и рабочую профессию: в Березовке на стеклозаводе некоторое время трудился шлифовщиком, прошел срочную службу в армии в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке.





А с 1989 года Войтех Станиславович трудится механизатором на гераненской земле. В прошлом году отметил пятидесятилетний юбилей. Все время работает в одном хозяйстве - КСУП "Баума". Семь сезонов трудился на уборке зерновых на комбайне, выполнял работы различных технологических циклов, сеял, пахал, в зимний период обслуживал животноводческие фермы. Первый класс механизатора ко многому обязывает.

Супруга Ольга Ивановна работала дояркой в местном хозяйстве. Дочь Вика - продавец, имеет специальность бухгалтера. Сын Дмитрий прошел службу в ВДВ, недавно вернулся из армии, инкассатор.

В засеянных гектарах как в текущем году, так и прошлых, немалая доля принадлежит именно ему.

Работа приносит удовлетворение. Вставать приходится рано утром, часов в пять, возвращаться домой запоздно - это не самое трудное, когда видишь результат своих усилий. Это трудовое счастье - работать на родной земле.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.