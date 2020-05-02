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ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

02.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь появится отель группы Viceroy Hotel Group, фундамент которого практически готов. Отель будет связан с улицей Зыбицкой с помощью мостика с подогревом, работы над которым немного «зависли».

 

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Пешеходный мост

Пешеходный мост через Свислочь, как отмечают авторы проекта, будет запроектирован на месте старинного моста, который существовал с 1825 по 1967 год. Это так называемый Лавский (или Широкий) мост.

Как рассказал руководитель архитектурной компании VARABYEU PARTNERS Олег Воробьев, которая занимается проектом, конструкция будет в виде арки, это условие было задано изначально, чтобы под мостом можно было чистить пойму реки с помощью специальной техники.

— Мост получился довольно крутой по подъему, поэтому его сделают с подогревом и антискользящим покрытием, ширина конструкции — 3,7 метра, — уточнил Олег Воробьев— У нас было много вариантов ограждения, даже вантовое, но заказчик остановился на таком — из кортеновской стали.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»


ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Изображение: Минск-Новости
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Изображение: centr.minsk.gov.by

Как пояснили архитекторы, это дорогой и хороший материал. Он по виду напоминает проржавевшее железо, но за счет покрытия из специального состава сталь не подвержена коррозии, конструкции из нее не оставят разводов и подтеков. Это современный материал, из которого делают даже фасады зданий.

Поскольку вид такой стали непривычный, есть ощущение старого железа, то вопрос постройки подобного ограждения вынесли на коллективное решение градостроительного совета.

— Мне нравится, что такие конструкции будут выглядеть все время по-разному, и таким простым приемом можно добиться разнообразия восприятия, — высказалась архитектор Галина Полянская.

Одобрили члены совета и подогрев моста, и его подсветку, и ажурность конструкции. Проектной организации посоветовали лишь закруглить прямые углы на подходах к мосту, сделав их более плавными.

В целом строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. На этом этапе предусмотрена посадка лиственных и хвойных деревьев и кустарников, лиан, многолетних цветников, а также устройство газона.

В конце 2019 года на месте будущего моста появилась тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружали песок в воду. На противоположном берегу велись замеры. Казалось, что работы решили вести параллельно. Однако по активности на стройплощадке моста сейчас видно, что застройщик бросил основные силы на главный объект.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Отель напротив Зыбицкой

Судьба ценного, с градостроительной точки зрения, уголка белорусской столицы решается аж с 2010 года. Тогда инвесторы из Омана планировали возвести здесь бизнес–центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась оманским инвесторам по указу президента за 10 миллионов долларов. До 2016 года здесь должен был появиться многофункциональный комплекс. Однако Оман подумал и строить отказался.

После земли по инвестдоговору достались компании Kopaonik Property Investment. Здесь появится отель, который войдет в Viceroy Hotel Group.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Изображение: centr.minsk.gov.by
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Изображение: centr.minsk.gov.by
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Как сообщает OfficeLife, здание будет иметь переменное количество этажей из-за особенностей рельефа. Доминантой надземной части будет атриум с застекленным куполом в верхней части последнего гостиничного уровня.

Гостиница рассчитана на 200 человек. Там планируется 149 номеров следующих классов.

·  Апартаменты с одной спальней (1 Br Suite) — 15.

·  VIP-апартаменты с двумя спальнями (2 Br Vip Suite) — 2.

·  VIP-апартаменты с тремя спальнями (3 Br Vip Suite).

·  Однокомнатный номер люкс (Executive King) — 16.

·  Однокомнатный номер полулюкс (Junior Suite) — 13.

·  Стандартный двухместный номер (Standard Double Queen) — 16.

·  Стандартный одноместный номер (Standard King) — 86.

·  Почти во всех номерах будут лоджии или террасы.

Для персонала предусмотрено немало служебных помещений. В том числе это мужской и женский гардеробы с душевыми и санузлами, столовая на 60 мест.

Планируется разместить в новом объекте не только гостиницу, но и банкетный зал на 300 мест, ресторан национальной кухни на 91 место, ресторан круглосуточный на 120 мест, лобби-бар на 60 мест, библиотеку, детский центр и т. д. В подземных и цокольных этажах планируются спа-комплекс с бассейном, бизнес-центр, банкетный зал, паркинг, магазины. В проекте заложено еще одно здание рядом с казино и ночным клубом с террасой с видом на реку и город. На улице будет парковка на 33 машино-места.

Застройщики надеются, что классическое архитектурное решение, которое выбрано для будущего отеля, позволит объекту встать в один ряд с минскими Домом правительства, Театром оперы и балета, Домом офицеров.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Viceroy Hotel Group оперирует более чем десятью отелями в Северной Америке, Мексике, ОАЭ и других странах.

Инвестдоговор по строительству гостиничного комплекса Viceroy в белорусской столице заключен между Мингорисполкомом и Kopaonik Property Investment. Это компания из ОАЭ. В Беларуси она работает через юрлицо ООО «КПИ Девелопмент», которое зарегистрировано в 2013 году. Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.

Около пяти лет назад Royal Group начала девелоперские проекты в России (Чечне) и Сербии.

Сейчас на месте будущего отеля заканчивают работы по подготовке фундамента.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Медцентр у Троицкого предместья

Вторая очередь застройки бывшего участка «БелЭкспо» предполагает ремонт исторических зданий, оставшихся от 2-й городской больницы. Это бывший комплекс монастыря базилианок, который подвергался различным перестройкам.

На этой базе в том числе планируется создать многопрофильный медцентр, который будет оказывать 17 лечебно-диагностических услуг. Планируется и хирургическая составляющая. Девелоперы уже расписали, сколько там должно работать женщин и мужчин. Общее количество персонала — 63 человека, из которых 28 врачи (15 мужчин и 13 женщин). Средний и младший медперсонал — 30 женщин.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

Общее количество персонала аптеки при центре — 5 человек (женщины).

Центр будет работать в две смены с 7:00 до 21:00. Расчетная нагрузка — до 100 посещений в смену.

Закончить все три очереди планируют к концу 2021 года.

ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»

 
Теги: Минск
 
 
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Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь появится отель группы Viceroy Hotel Group, фундамент...
 
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