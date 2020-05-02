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ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
02.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь появится отель группы Viceroy Hotel Group, фундамент которого практически готов. Отель будет связан с улицей Зыбицкой с помощью мостика с подогревом, работы над которым немного «зависли».
Пешеходный мост
Пешеходный мост через Свислочь, как отмечают авторы проекта, будет запроектирован на месте старинного моста, который существовал с 1825 по 1967 год. Это так называемый Лавский (или Широкий) мост.
Как
— Мост получился довольно крутой по подъему, поэтому его сделают с подогревом и антискользящим покрытием, ширина конструкции — 3,7 метра, — уточнил Олег Воробьев. — У нас было много вариантов ограждения, даже вантовое, но заказчик остановился на таком — из кортеновской стали.
Как пояснили архитекторы, это дорогой и хороший материал. Он по виду напоминает проржавевшее железо, но за счет покрытия из специального состава сталь не подвержена коррозии, конструкции из нее не оставят разводов и подтеков. Это современный материал, из которого делают даже фасады зданий.
Поскольку вид такой стали непривычный, есть ощущение старого железа, то вопрос постройки подобного ограждения вынесли на коллективное решение градостроительного совета.
— Мне нравится, что такие конструкции будут выглядеть все время по-разному, и таким простым приемом можно добиться разнообразия восприятия, — высказалась архитектор Галина Полянская.
Одобрили члены совета и подогрев моста, и его подсветку, и ажурность конструкции. Проектной организации посоветовали лишь закруглить прямые углы на подходах к мосту, сделав их более плавными.
В целом строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. На этом этапе предусмотрена посадка лиственных и хвойных деревьев и кустарников, лиан, многолетних цветников, а также устройство газона.
В конце 2019 года на месте будущего моста появилась тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружали песок в воду. На противоположном берегу велись замеры.
Отель напротив Зыбицкой
Судьба ценного, с градостроительной точки зрения, уголка белорусской столицы решается аж с 2010 года. Тогда инвесторы из Омана планировали возвести здесь бизнес–центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка
После земли по инвестдоговору достались компании Kopaonik Property Investment. Здесь появится отель, который войдет в Viceroy Hotel Group.
Как сообщает OfficeLife, здание
Гостиница рассчитана на 200 человек. Там планируется 149 номеров следующих классов.
· Апартаменты с одной спальней (1 Br Suite) — 15.
· VIP-апартаменты с двумя спальнями (2 Br Vip Suite) — 2.
· VIP-апартаменты с тремя спальнями (3 Br Vip Suite).
· Однокомнатный номер люкс (Executive King) — 16.
· Однокомнатный номер полулюкс (Junior Suite) — 13.
· Стандартный двухместный номер (Standard Double Queen) — 16.
· Стандартный одноместный номер (Standard King) — 86.
· Почти во всех номерах будут лоджии или террасы.
Для персонала предусмотрено немало служебных помещений. В том числе это мужской и женский гардеробы с душевыми и санузлами, столовая на 60 мест.
Планируется разместить в новом объекте не только гостиницу, но и банкетный зал на 300 мест, ресторан национальной кухни на 91 место, ресторан круглосуточный на 120 мест, лобби-бар на 60 мест, библиотеку, детский центр и т. д. В подземных и цокольных этажах планируются спа-комплекс с бассейном, бизнес-центр, банкетный зал, паркинг, магазины. В проекте заложено еще одно здание рядом с казино и ночным клубом с террасой с видом на реку и город. На улице будет парковка на 33 машино-места.
Застройщики надеются, что классическое архитектурное решение, которое выбрано для будущего отеля, позволит объекту встать в один ряд с минскими Домом правительства, Театром оперы и балета, Домом офицеров.
Viceroy Hotel Group оперирует более чем десятью отелями в Северной Америке, Мексике, ОАЭ и других странах.
Инвестдоговор по строительству гостиничного комплекса Viceroy в белорусской столице заключен между Мингорисполкомом и Kopaonik Property Investment. Это компания из ОАЭ. В Беларуси она работает через юрлицо ООО «КПИ Девелопмент», которое зарегистрировано в 2013 году. Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.
Около пяти лет назад Royal Group начала девелоперские проекты в России (Чечне) и Сербии.
Сейчас на месте будущего отеля заканчивают работы по подготовке фундамента.
Медцентр у Троицкого предместья
Вторая очередь застройки бывшего участка «БелЭкспо» предполагает ремонт исторических зданий, оставшихся от 2-й городской больницы. Это бывший комплекс монастыря базилианок, который подвергался различным перестройкам.
На этой базе в том числе планируется создать многопрофильный медцентр, который будет оказывать 17 лечебно-диагностических услуг. Планируется и хирургическая составляющая. Девелоперы уже расписали, сколько там должно работать женщин и мужчин. Общее количество персонала — 63 человека, из которых 28 врачи (15 мужчин и 13 женщин). Средний и младший медперсонал — 30 женщин.
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ФОТОФАКТ. На месте бывшего БелЭкспо активно ведутся работы по возведению отеля, а вот мост с подогревом через Свислочь «завис»
Застройка площадки на месте снесенного в 2017 году здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы в Минске активно ведется. Здесь появится отель группы Viceroy Hotel Group, фундамент...
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