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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья
04.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как рассказали Realt.byв контакт-центре ОАО АСБ «Беларусбанк», с 1 мая этого года в банке введен временный порядок кредитования жилых помещений на общих основаниях, а также домокомплектов, незавершенных законсервированных капитальных строений.
По-прежнему
Так, например, в «А-100 Девелопмент» подтвердили, что жилье в компании, как и раньше, по партнерской программе с банком можно построить под 9% годовых.
Данный временный порядок приостановления кредитования введен по решению банка, и сроки действия его не называются.
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ОАО АСБ «Беларусбанк» с 1 мая ввел временный порядок кредитования жилых помещений на общих условиях.
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