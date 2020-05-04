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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья

04.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья

Как рассказали Realt.byв контакт-центре ОАО АСБ «Беларусбанк», с 1 мая этого года в банке введен временный порядок кредитования жилых помещений на общих основаниях, а также домокомплектов, незавершенных законсервированных капитальных строений.

По-прежнему получить кредит можно на приобретение жилых помещений с использованием субсидий согласно указу № 240, в рамках системы стройсбережений, а также в рамках продукта «Ипотека с нами» (кредитные программы с застройщиками).  

Так, например, в «А-100 Девелопмент» подтвердили, что жилье в компании, как и раньше, по партнерской программе с банком можно построить под 9% годовых.

Данный временный порядок приостановления кредитования введен по решению банка, и сроки действия его не называются.

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ОАО АСБ «Беларусбанк» с 1 мая ввел временный порядок кредитования жилых помещений на общих условиях.
 
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