«Беллегпром» продаст защитные маски в Россию и Германию

Источник материала: Tut.by

Предприятия госконцерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Информация об этом размещена на сайт е концерна.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Договоренности о поставках за рубеж достигнуты «Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением» и «Центром моды».

Поставки будут осуществлены после отмены запрета экспорта защитных изделий, введенного правительством.

Первая партия будет отправлена в Россию. В Германию планируется поставить миллион масок.

Оба предприятия входят в состав концерн Беллегпром. БХПО полностью контролируется государством. Основными акционерами «Центра Моды» являются государство в лице «Беллегпрома» и группа из трех частных компаний («Марупэ», «Столичная ресторация» и «Аваланш»), контролируемых бизнесменом Анатолием Садовским.

По данным Совмина, около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок медицинского назначения и для повседневного использования. В середине апреля в адрес «Белфармации» и «Белмедтехники» отгружено более 1 млн масок. Стояла задача выйти на объем производства в 2 млн масок в сутки.

21 апреля Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка.