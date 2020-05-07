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«Беллегпром» продаст защитные маски в Россию и Германию
07.05.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятия госконцерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Информация об этом размещена на
Договоренности о поставках за рубеж достигнуты «Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением» и «Центром моды».
Поставки будут осуществлены после отмены запрета экспорта защитных изделий, введенного правительством.
Первая партия будет отправлена в Россию. В Германию планируется поставить миллион масок.
Оба предприятия входят в состав концерн Беллегпром. БХПО полностью контролируется государством. Основными акционерами «Центра Моды» являются государство в лице «Беллегпрома» и группа из трех частных компаний («Марупэ», «Столичная ресторация» и «Аваланш»), контролируемых бизнесменом Анатолием Садовским.
По данным Совмина, около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок медицинского назначения и для повседневного использования. В середине апреля в адрес «Белфармации» и «Белмедтехники»
21 апреля Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка.
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Договоренности о поставках за рубеж достигнуты «Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением» и «Центром моды».
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