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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были...

Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусская сторона не считала целесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле договорились, что поставки в Беларусь возобновят без премии, а часть ее компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.