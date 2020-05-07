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Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово
07.05.2020 17:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусская сторона не считала целесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле договорились, что поставки в Беларусь возобновят без премии, а часть ее компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.
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Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово
Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января из-за того, что не были...
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