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Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

07.05.2020 17:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января  из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусская сторона не считала целесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле договорились, что поставки в Беларусь возобновят без премии, а часть ее компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов. 
 
 
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Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Напомним, сырье крупные российские компании не поставляли в Беларусь с 1 января  из-за того, что не были...
 
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