Беларусь хочет от России дешевого газа

Белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран.

Тема была поднята 14 мая на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом. Александр Лукашенко при этом акцентировал внимание на целесообразности и обоснованности цены поставляемого в Беларусь российского природного газа.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», - возмутился он.

Сергей Румас при этом отметил, что Беларусь возобновит переговоры с Россией по цене на газ, так как может «на цифрах» показать, что цена за газ для Беларуси по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в европейские страны. При этом Румас отметил, что Беларусь не просит льгот, скидок или снижения цены на газ для Беларуси до уровня цены для российских регионов. Он подчеркнул, что Беларусь хочет «справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки - то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе».

По словам Румаса, на май запланированы переговры белорусской и российской сторон по газу.

«Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год. Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной», - отметил Румас.

состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ. Отметим, что 13 апреляСергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бына поставляемый в Беларусь газ.