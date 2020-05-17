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Вице-премьер РФ попросила исключить поставки в Россию «санкционки». Вопрос в белорусских шампиньонах

17.05.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-премьер России Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии). Это следует из письма за подписью вице-премьера, которое было направлено 27 апреля в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор (копия документа есть в распоряжении РБК). Свои предложения они должны представить в правительство до 22 мая.

Представитель Абрамченко подтвердил подлинность письма, отказавшись от других комментариев. В Минсельхоз, уточнили в его пресс-службе, поступило поручение вице-премьера, и министерство подготовит предложения. Готовит свои предложения и Россельхознадзор, сообщил его представитель, не уточнив детали. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.

Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма. В Совет Федерации, в свою очередь, обратилась агрофирма «Выборжец», крупный производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе.

Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».

Откуда везут

Беларусь — основной поставщик шампиньонов для России: в 2019 году оттуда было ввезено 21 тыс. т грибов, напоминает Журавлев в письме Абрамченко. Поставки белорусских грибов в Россию «практически равны их внутреннему производству», при этом в саму Беларусь значительный объем шампиньонов поставляет Польша, в отношении которой действует введенное Россией в 2014 году продэмбарго (грибы входят в список санкционных продуктов, и их ввоз запрещен). Это, как считает гендиректор «Выборжца», может свидетельствовать о реэкспорте польских шампиньонов в Россию.

Россия ввела ограничения на ввоз продовольствия из стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции, которые эти страны ввели против России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Под запрет тогда попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и некоторых других продуктов.

Затем Россия распространила продэмбарго на страны, которые присоединились к антироссийским санкциям: в 2015 году — на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину.

Президент Владимир Путин постоянно продлевает действие контрсанкций, они будут действовать как минимум до 31 декабря 2020 года.

 

Реэкспорт — одна из наиболее распространенных схем ввоза в Россию санкционных продуктов. Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Беларусь и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т. д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.

В 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз грибов из Беларуси, поскольку выявил, что их экспорт не совпадает с производством на реальных предприятиях. В частности, у компании «Грибная страна» производство было в 2,4 раза меньше заявленного к поставке в Россию объема.

В марте 2019 года Россельхознадзор предупредил, что может запретить ввозить через Беларусь овощи и фрукты производства других стран. В ответ белорусские власти временно прекратили сертификацию плодоовощной продукции, которая прибывает из третьих стран для растаможивания на ее территории и дальнейшего реэкспорта в Россию.

РБК направил запрос в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

 
 
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Минсельхоз и Россельхознадзор до 22 мая должны представить в правительство предложения, как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов. Поводом стали возможные...
 
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