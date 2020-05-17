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Вице-премьер РФ попросила исключить поставки в Россию «санкционки». Вопрос в белорусских шампиньонах
17.05.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьер России Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии). Это следует из письма за подписью вице-премьера, которое было направлено 27 апреля в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор (копия документа есть в распоряжении РБК). Свои предложения они должны представить в правительство до 22 мая.
Представитель Абрамченко подтвердил подлинность письма, отказавшись от других комментариев. В Минсельхоз, уточнили в его пресс-службе, поступило поручение вице-премьера, и министерство подготовит предложения. Готовит свои предложения и Россельхознадзор, сообщил его представитель, не уточнив детали. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.
Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма. В Совет Федерации, в свою очередь, обратилась агрофирма «Выборжец», крупный производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе.
Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».
Реэкспорт — одна из наиболее распространенных схем ввоза в Россию санкционных продуктов. Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Беларусь и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т. д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
В 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз грибов из Беларуси, поскольку выявил, что их экспорт не совпадает с производством на реальных предприятиях. В частности, у компании «Грибная страна» производство было в 2,4 раза меньше заявленного к поставке в Россию объема.
В марте 2019 года Россельхознадзор предупредил, что может запретить ввозить через Беларусь овощи и фрукты производства других стран. В ответ белорусские власти временно прекратили сертификацию плодоовощной продукции, которая прибывает из третьих стран для растаможивания на ее территории и дальнейшего реэкспорта в Россию.
РБК направил запрос в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
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Вице-премьер РФ попросила исключить поставки в Россию «санкционки». Вопрос в белорусских шампиньонах
Минсельхоз и Россельхознадзор до 22 мая должны представить в правительство предложения, как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов. Поводом стали возможные...
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