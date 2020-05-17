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Компания PERI на строительстве метрополитена Мумбаи
17.05.2020 20:14 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьBandra Kurla Complex, BKC, это подземная станция строящегося с 2006 года метрополитена Мумбаи. Система быстрого транзита должна обслуживать сам город Мумбаи, а также весь одноименный мегаполис, являющийся административным центром штата Махараштра. Поставляя комплексные решения по опалубливанию и возведению строительных лесов, компания PERI оказывает строительству помощь с тех пор, как в апреле 2019 года началась реализация этого крупного проекта. Поэтому строительство BKC может быть завершено в сжатые сроки, всего за 14 месяцев. Комплекс BKC расположен на отрезке линии Colaba-Bandra-SEEPZ длиной 33, 5 километра, также известной как линия 3, которая соединяет деловой район Cuffe Parade на крайнем юге города с Santacruz Electronics Export Processing Zone, или SEEPZ, и Aarey на севере.
После завершения BKC станет чрезвычайно важным центром для пассажиров, желающих быстро перейти на линию 2. Особенность BKC в том, что этот объект станет крупнейшей станцией метро на азиатском континенте.
Станция длиной 475 метров и шириной 30 метров состоит из двух подземных уровней. Первый уровень имеет высоту 8, 4 метра и заканчивается плитой перекрытия толщиной 750 миллиметров. Второй уровень имеет высоту 5, 5 метра и заканчивается полом толщиной 1200 миллиметров.
Поскольку все нагрузки, действующие на плиты, передаются непосредственно на колонны, между колоннами и плитами использовались опускные панели толщиной примерно 1450 миллиметров.
Бетонирование подпорных стен было первой проблемой, с которой столкнулись строители. Было невозможно нейтрализовать горизонтальное давление свежего бетона на опалубку стены с помощью опалубочных стяжек из-за положения относительно поверхности земли.
Требовалось одностороннее опалубочное решение, которое также могло бы охватить поверхность бетонных секций длиной 24 метра и высотой 4, 5 метра за одну заливку.
Компания PERI разработала специальное решение, обеспечивающее возможность возведения подпорных стен требуемых размеров за одну заливку. Это односторонняя система подъема SCS в сочетании с панельной опалубкой LIWA.
С помощью системы подъема SCS для несвязанной опалубки стены стало возможным переносить нагрузки, возникающие в результате давления свежего бетона, на предыдущую секцию бетонирования через подъемные стяжки кронштейны.
Таким образом, можно было выдерживать предусмотренный проектом производства работ 30-дневный цикл бетонирования. Панельная опалубка LIWA также использовалась на строительной площадке в Мумбаи для строительства колонн высотой 8, 4 метра.
Эта системная опалубка отличается не только небольшим весом, но и наличием входящей в комплект перфорированной планки. Что дало действующей на строительной площадке команде возможность многоцелевого использования элементов.
Например, можно было бетонировать колонны за одну операцию и без использования каких-либо специальных компонентов. Выбор системы LIWA вместо обычной опалубочной системы позволил сэкономить драгоценное время и значительно сократить расходы на персонал.
Команда строительной площадки столкнулась с еще одной проблемой, когда дело дошло до бетонирования плит толщиной 750 миллиметров и 1200 миллиметров за одну заливку. Площадь в плане 24 на 32 метра. Решение пришло в виде регулируемой по высоте опоры стола PERI UP Flex Shoring Tower Plus.
С помощью стандартов и горизонтальных поперечных балок модульных лесов PERI UP Flex и нескольких дополнительных компонентов стало возможным установить опоры, которые идеально подходили для поддерживающих плиты столов.
Также можно было отрегулировать положения стандартов таким образом, чтобы они идеально передавали нагрузки. При этом каждый стандарт мог выдерживать осевую нагрузку 40 килоньютонов.
Для бетонирования плит использовался TABLE MODULE VT Slab Table в сочетании с опалубочными балками VT 20K, которые отличаются своей высокой экономической эффективностью. Крупные опалубочные площадки столов быстро и легко перемещались с помощью крана и подвижной тележки.
Столы были предварительно собраны на месте, что означает, что они были готовы к использованию в кратчайшие сроки. Что в свою очередь способствовало плавности выполнения плотного графика строительства. На сегодняшний день PERI доставила на строительную площадку клиента около 480 тонн опалубки и строительных лесов.
Инженеры-проектировщики и инженеры-строители из компании PERI также были готовы оказывать поддержку и обучать команду строительной площадки на протяжении всего процесса, чтобы гарантировать, что весь проект будет завершен в течение запланированных 14 месяцев. Строительство объекта Bandra Kurla Complex планируется завершить в 2020 году.
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Bandra Kurla Complex, BKC, это подземная станция строящегося с 2006 года метрополитена Мумбаи. Система быстрого транзита должна обслуживать сам город Мумбаи, а также весь...
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