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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти "Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти. Как пояснили в Белнефтехиме, это индикативный годовой баланс, конкретные объемы...

"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти. Как пояснили в Белнефтехиме, это индикативный годовой баланс, конкретные объемы определяются ежемесячно. В общей сложности индикативный баланс поставок нефти на 2020 год - 24 млн т. В развитие этой договоренности подписываются договоры с отдельными компаниями, в том числе с "Роснефтью". Заключение контрактов с "Роснефтью" возобновилось в апреле после перерыва в поставках крупных нефтяных компаний с 1 января.