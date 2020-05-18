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"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти

18.05.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти. Как пояснили в Белнефтехиме, это индикативный годовой баланс, конкретные объемы определяются ежемесячно. В общей сложности индикативный баланс поставок нефти на 2020 год - 24 млн т. В развитие этой договоренности подписываются договоры с отдельными компаниями, в том числе с "Роснефтью". Заключение контрактов с "Роснефтью" возобновилось в апреле после перерыва в поставках крупных нефтяных компаний с 1 января. 
 
 
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"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти. Как пояснили в Белнефтехиме, это индикативный годовой баланс, конкретные объемы...
 
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