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Парламент рассмотрит изменения в Закон "О хозяйственных обществах"

22.05.2020 09:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси совершенствуют механизмы по работе и выводу из кризиса финансово несостоятельных предприятий. Они помогут произвести перезагрузку бизнес-моделей убыточных компаний, многие получат шанс выйти на рентабельную работу, сохранить коллективы. В частности, долги предприятий предлагают конвертировать в акции.  Кто и на каких условиях  может их получить? Правовые тонкости регулируют изменения в Закон "О хозяйственных обществах". Сейчас этот документ в парламенте готовят ко второму чтению. Новые подходы депутаты планируют принять уже на этой сессии до конца июня. 

Подробнее о них Светлана Лукьянюк. Сейчас в Беларуси около 64 тысяч хозяйственных обществ, где трудятся свыше 80 % всех работников. Получается, новации, которые  обсуждают в парламенте, затронут большинство. Выстроенная система взаимоотношений здесь крайне необходима, говорят депутаты. И предлагают ряд механизмов, которые в первую очередь смогут стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность крупных производств. Один из них - возможность внесения своих денег от участников в имущество общества. Но эти вклады не должны влиять на размер уставного фонда и на размер акций. В отношении ЗАО в законопроекте отменены ограничения по количеству акционеров.


Блок изменений посвящен корпоративному управлению


Так, прописаны требования к формированию совета директоров и порядок проведения его заседаний, а также  к информационной открытости обществ. Например,  участники могут требовать сведения,  которые есть в документах общества, при этом получать финансовую информацию  вправе лишь владельцы 10 и более процентов акций в совокупности. Особое внимание обращается на профессионализм и компетентность  членов совета директоров и наблюдательного совета.

Корректировки положений закона по управлению хозяйственным обществом, отмечают депутаты,  для защиты имущественных интересов его представителей. Также нововведения позволят обществу с любым количеством акционеров самостоятельно изменить свой публичный статус, если, например, оно не заинтересовано в открытости и не стремится к активному привлечению инвестиций. 

 
 
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В Беларуси совершенствуют механизмы по работе и выводу из кризиса финансово несостоятельных предприятий. Они помогут произвести перезагрузку бизнес-моделей...
 
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