«Бывало, что и больницы ремонтировали, но потом перебрались в Минск»

Офис строительной компании "ТЕНКинвест" расположен как раз напротив стройки жилого комплекса "4 сезона". Здесь с февраля 2020 года кипит работа. На территории бывшего Сельхозпоселка (в границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой — ул. Восточной — ул. 1-й Базисной) будет построен 16-этажный 1-секционный 110-квартирный панельный жилой дом. Директор строительной компании ООО "ТЕНКинвест" Александр Жуковский рассказал о перспективах застройки этой территории и принципах работы всей компании в целом.

— С чего начиналась компания «ТЕНКинвест»? Какие проекты уже реализованы, а какие строятся сейчас?

— Компания появилась в 2004 году, когда основные ее учредители приняли решение заниматься строительным бизнесом. Непосредственно юридическое имя — ООО «ТЕНКинвест» — было зарегистрировано в 2009 году. Тогда же был сформирован коллектив и основной пул подрядных организаций, которые выполняли строительно-монтажные работы на территории всей Беларуси.

Сначала опыт нарабатывался в регионах. Мы занимались и текущими ремонтами, и капитальными ремонтами, и благоустройством прилегающей к жилым домам территории. Бывало, что даже больницы ремонтировали. Затем перебрались в столицу. За это время мы уже получили опыт строительства и жилого фонда, и коммерческой недвижимости. Мы занимались панельным и монолитным домостроением, нарабатывали собственную базу проектов.

С учетом того, что компания была рождена в год кризиса, можно сказать, что «ТЕНКинвест» никогда легких путей не искал. Несмотря на то, что нам поступали коммерческие предложения из различных регионов России и Польши, работу на зарубежных проектах пока мы не рассматриваем. Пусть это прозвучит тривиально, но мы любим свою страну, жить и работать, платить налоги и быть полезными хотим здесь. Тем более, для достижения запланированных целей при реализации проекта необходим если не ежедневный, то хотя бы еженедельный многоступенчатый контроль объекта строительства, удаленно контролировать ход реализации рискованно, можно что-нибудь упустить — опыт прошлых лет. Хотим быть полезными здесь.