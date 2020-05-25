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В Хойникском районе открыли два новых месторождения нефти

25.05.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе открыли два новых месторождения нефти, сообщили TUT.BY в пресс-службе компании «Белоруснефть».


Фото: Reuters

По предварительным подсчетам, суммарные запасы открытых месторождений составляют более 2,5 млн тонн. При этом в год в Беларуси добывают примерно 1,7 миллиона тонн нефти.

На Избыньском месторождении нефть обнаружили на глубине более 4 тысяч метров. Дебит — 150 тонн в сутки. Лабораторные исследования показали, что у нефти с этой площади отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

На Северо-Омельковщинском месторождении приток нефти составил 50 тонн в сутки. Пробы углеводородов оттуда сейчас исследуют ученые БелНИПИнефть.

Чтобы оценить потенциал новых месторождений, в ближайшие годы здесь продолжат поисково-разведочные работы.

Недавно, напомним, три новые залежи нефти открыли в Речицком районе. Их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн.

В этом году в «Белоруснефти» намечена самая масштабная программа геолого-разведочных работ за последние годы. Планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 квадратных километров и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тысяч метров.

 
 
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По предварительным подсчетам, суммарные запасы открытых месторождений составляют более 2,5 млн тонн. При этом в год в Беларуси добывают примерно 1,7 миллиона тонн...
 
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