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250 предприятий и 200 000 человек работают в машиностроении Беларуси



Начало 90-х. Катастрофически высокий рост инфляции, пустые прилавки в магазинах, цены, за год выросшие в 16,5 раза.

Наши самосвалы, тягачи работают как в соседних странах, так и в далекой Азии и даже Южной Америке

Каждый 10-й колесный трактор в мире сегодня родом из Беларуси

Завод "Белджи" полного цикла сборки открыли в 2017

Безопасность и экологичность - принцип работы БелАЗа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы это сделали! Машиностроение С этой программы "Главный эфир" запускает новую рубрику - "Мы это сделали". Цикл репортажей о том, как изменилась страна с начала своей независимой истории и как...

С этой программы "Главный эфир" запускает новую рубрику - "Мы это сделали". Цикл репортажей о том, как изменилась страна с начала своей независимой истории и как нелегко было в 90-е.Нынешний уровень жизни, слава богу, не сравнить с тем, что был в первые годы независимости. Касается это и доходов, и прочих материальных благ. Банальный пример - автомобили. Какой автопарк был у нас в те годы и какой сейчас. Небо и земля, как говорится.Сегодня как раз и поговорим о машиностроении. Бренды, которые на слуху у каждого белоруса и известны во многих странах, кажется, не стоит и называть. Мы к ним привыкли, но всегда бывает не лишним вспомнить, с чего все начиналось.собрал колоритные кадры.Самый большой в мире карьерный самосвал, единственная в своем роде линейка комбайнов на газомоторном топливе, электробусы, грузовые и даже легковые автомобили. В сфере машиностроения Беларуси работает около 250 предприятий, задействованы почти 200 000 человек. Это сегодня, а на заре становления независимости было совсем иначе.Символ времени - полупустые и парализованные цеха. Это Гомсельмаш. На заводе пропадает свет и отопление - рабочим приходится согревать оледеневшие руки над костром. В подобных условиях трудились почти на всех предприятиях.Производство промышленной продукции за первую пятилетку 90-х снизилось на 41 %, а то, что делали, в других странах не покупали. В СМИ активно обсуждали закрытие даже такого гиганта, как Минский автомобильный. Но в Беларуси не последовали принципам хищного капитализма. Национальное достояние поддержало государство, в первую очередь ресурсами и госзаказами.Эта модель, можно сказать, раритетная. Одна из первых, выпущенных уже в современной Беларуси. После того как в середине 90-х здесь наладили серийное производство автобусов, советские "икарусы" навсегда канули в Лету. Кстати, МАЗ-103 в цехах завода собирают и по сей день.Сейчас МАЗ - современное предприятие по производству не только пассажирского транспорта, собирают грузовую технику, причем абсолютно различного назначения. Наши самосвалы, тягачи работают как в соседних странах, так и в далекой Азии и даже Южной Америке.Технику обкатывают в 50 странах - на всех континентах, кроме Австралии. МАЗ проникает на новые рынки сборочными производствами. Совместные заводы есть в Египте, Монголии, Вьетнаме, на Кубе. За это время линейка из 9 машин расширилась до 2 000 моделей. В сборке даже пылесосы, есть тягачи, краны и электробусы.Технология сверхбыстрой зарядки батареи, праворульный электробус! И на мировой карте напротив Британии в прошлом году уже Белкоммунмаш поставил галочку.А буквально в этом месяце покорять Невский проспект отправились новые троллейбусы. Под потолком целый медиакомплекс, счетчики пассажиропотока, есть и бесплатный вай-фай. Но главное - конструкция.Их делают наши инженеры-конструкторы. "Белорусы" обеспечивает хлебом миллионы жителей планеты. Тракторы называют "трудягами", "кормильцами", а фильмы о нашей технике берут призы Каннского фестиваля.На предприятии осваивают новые направления. Делают ратраки, льдозаливочные машины, спецтехнику, которая способна работать на большой глубине.Что касается тракторов, в сборке - мощные на 450 лошадиных сил, сверхэкологичные, в перспективе будут делать даже беспилотные, а пока сельхозтренд - машины на газу. Комбайны на газомоторном топливе белорусы начали собирать первыми в мире. Машина способна обмолотить почти пуд зерна за секунду.Сложно представить, что в 90-е на Гомсельмаше почти безработные слесари, инженеры грели руки. Средств на ее создание не было, а в СМИ только описывали, что подобная техника в разы экономичнее дизельной.Проект называли слишком смелым, учитывая уровень конкуренции в легковом автопроме, но за короткое время "джили" смогли занять свое место на рынке. Уже в этом году на предприятии реализовали около 7 000 машин.Изначально на "Белджи" собирали только три версии в трех цветовых гаммах. Сегодня линейка шире: 5 моделей и 38 модификаций. Это пока последняя модель, выпущенная на заводе, с начала продаж в этом году первая партия была раскуплена по предзаказу буквально за три дня. Поэтому их производство решили расширить. Кстати, параллельно планируют наладить выпуск еще нескольких новых авто. Уровень локализации в районе 50 %. Стоит задача наладить полный цикл производства компонентов.Премьера электросамосвала намечена на это лето. Предприятие сегодня закрывает треть мировых потребностей в тяжелой карьерной технике. В линейке машин - 14 классов и полтысячи модификаций. От модели Книги рекордов Гиннесса за самую большую грузоподъемность и кузов - до роботов, управлять которыми можно дистанционно.Автопром - тяговый мотор не только отечественной промышленности, но и науки, экономики. А внешние рынки, которых уже больше 150, подтверждение того, что даже в непростых ситуациях, кризисах крепкая защита - делать лучше, чем у конкурентов, и работать на результат. Наша техника сегодня - это сплав традиции и инноваций, о которой смело можно сказать: "Мы это сделали".