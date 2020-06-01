Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В линейке Минского тракторного завода появились машины класса люкс Оригинальные модели для новых рынков. В линейке МТЗ появились машины класса люкс с нехарактерным цветом капота - белым - и новым экологическим стандартом. Это...

Оригинальные модели для новых рынков. В линейке МТЗ появились машины класса люкс с нехарактерным цветом капота - белым - и новым экологическим стандартом. Это вариант для экспорта в страны Европейского союза. Большие перспективы и у самой популярной модели трактора МТЗ-82. Ее выпускают уже почти 40 лет. А недавно машина прошла глубокую модернизацию для более комфортной и результативной работы самих трактористов.Еще одно направление - производство спецтехники. Это машина, которая перевозит рабочих и оборудование в шахтах на большой глубине. В перспективе она будет востребована, например, на новых предприятиях Беларуськалия в Петрикове и Славкалия в Любанском районе.Также стратегически важное направление не только для экспорта, но и совместных сборочных производств - страны СНГ. Минский тракторный завод открывает новую сборочную площадку в казахстанском городе Кустанай.