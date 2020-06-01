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В линейке Минского тракторного завода появились машины класса люкс

01.06.2020 16:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Оригинальные модели для новых рынков. В линейке МТЗ появились машины класса люкс с нехарактерным цветом капота - белым - и новым экологическим стандартом. Это вариант для экспорта в страны Европейского союза. Большие перспективы и у самой популярной модели трактора МТЗ-82. Ее выпускают уже почти 40 лет. А недавно машина прошла глубокую модернизацию для более комфортной и результативной работы самих трактористов.

Николай Зезетко, главный конструктор ОАО "МТЗ": "Установлена светотехника светодиодная, установлены светопоглощающие стекла, в кабине можно устанавливать по заказу сидения с пневмоподвеской, которая регулируется под вес оператора, есть кондиционер, возможно установка и климат-контроля".

Еще одно направление - производство спецтехники. Это машина, которая перевозит рабочих и оборудование в шахтах на большой глубине. В перспективе она будет востребована, например, на новых предприятиях Беларуськалия в Петрикове и Славкалия в Любанском районе.

Андрей Гордейчик, главный конструктор по спецтехнике ОАО "МТЗ": "Машина предназначена для доставки экипажа в забой в калийном руднике. Вмещает 22 человека. Из конструктивных особенностей: двигатель с воздушным охлаждением, мосты закрытого типа, т. к. там агрессивная среда. Экспортный потенциал большой - может работать и в РФ, и в РБ".

Также стратегически важное направление не только для экспорта, но и совместных сборочных производств - страны СНГ. Минский тракторный завод открывает новую сборочную площадку в казахстанском городе Кустанай.
 
 
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Оригинальные модели для новых рынков. В линейке МТЗ появились машины класса люкс с нехарактерным цветом капота - белым - и новым экологическим стандартом. Это...
 
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