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Бакиев простил народ Кыргызстана. В ответ ему предложили покинуть Беларусь и «вернуть награбленное»
01.06.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проживающий в Беларуси бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев обратился к гражданам своей страны и попросил у народа прощения. В ответ Генпрокуратура подготовила пресс-релиз, в котором перечислила преступления, за которые экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы.
Напомним, Курманбек Бакиев, его родственники и члены «ближнего круга» бежали из страны после «Апрельской революции» 2010 года. Тогда в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Кыргызстане сменилась власть.
Обращение Бакиева на киргизском языке было опубликовано изданием
Бакиев подчеркнул: «Но я не прощу организаторов революции Розу Отунбаеву, Алмазбека Атамбаева, Омурбека Текебаева, Азимбека Бекназарова, Темира Сариева, Болота Шерниязова и 14 других членов Временного правительства». По его словам, это не из-за личной обиды, а из-за «киргизского народа, который сегодня страдает». Также экс-президент признал, что не считает себя невинным. «Я не буду ничего говорить о президентах, которые работали до меня и после меня. Я промолчу. Пусть люди судят справедливо. Исторические события сами все доказывают», — добавил он.
Как отмечает «
Группа участников «Апрельской революции» 2010 года созвала специальную пресс-конференцию в Бишкеке, сообщило издание
— Он, оказывается, сделал обращение и сообщил, что прощает народ Кыргызстана. Все мы знаем о его делах. Сколько людей пали во время его свержения? Сколько матерей остались без детей, сколько детей остались без отцов? Мы просим президента и силовые структуры экстрадировать Бакиева, чтобы он по закону ответил за содеянное. Пусть вернут народу награбленное.
Участники «Апрельской революции» заявили, что Бакиев может возвратиться в Кыргызстан только, чтобы предстать перед судом.
Генпрокуратура подготовила
Кыргызстан добивается от Беларуси выдачи Бакиева, его родственников и соратников в течение последних лет, белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.
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Курманбек Бакиев, его родственники и члены «ближнего круга» бежали из страны после «Апрельской революции» 2010 года. Тогда в центре Бишкека произошли столкновения...
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