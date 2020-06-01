Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси потребовали от госпредприятий перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки. Такое намерение вызвало как у коммерческих банков, так и у некоторых предприятий удивление. TUT.BY попытался выяснить мотивы властей и возможные последствия.





В последние дни тиражировались два письма на эту тему. Копиями обоих располагает TUT.BY. Госпредприятия легкой промышленности получили от госконцерна «Беллегпром» письмо с требованием до 8 июня перевести все счета (за исключением счетов по учету кредитной задолженности) из частных банков в государственные: Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. Подобное письмо получили и предприятия системы Минстройархитектуры, которое ссылается на «поручение правительства от 21 мая». Однако в нем речь идет уже обо всех счетах (без исключения счетов по учету кредитной задолженности), обслуживающихся в банках с российским капиталом. Письмо имеет гриф «Для служебного пользования». По данным Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, аналогичные письма получили госпредприятия из других отраслей, где отправителями также выступили министерства и концерны.

Собеседники в финансовых кругах отмечают, что указание на российский капитал банков «может иметь политический контекст намерений». Однако другие источники объясняют российский контекст большой долей именно российского капитала в банковской системе Беларуси. Белгазпромбанк, БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Альфа-банк, Банк ВТБ входят в перечень 12 системно значимых банков Беларуси.

К тому же БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ появились в Беларуси после приватизации госбанков Белпромстройбанк и Белвнешэкономбанк соответственно, то есть давно исторически сотрудничают с белорусскими госами. По оценкам профильных экспертов, именно они могут понести больше всего потерь от перевода счетов госпредприятий в госбанки.

— В условиях кризисных явлений возникает дефицит ликвидности. К тому же власти думают оказывать поддержку госпредприятиям через свои банки. Думаю, это одна из причин решения о переводе счетов. А белорусским «дочкам» российских банков в очередной раз дали понять, что за помощью надо обращаться к своим «мамкам», — говорит источник в банковском секторе.

На меры оказания поддержки указывает и представитель госсектора.

— В рамках антикризисных мер крупные предприятия нужно не просто перекредитовывать (что большинство банков готово делать), а докредитовывать (хотя бы на фонд оплаты труда на период простоев). А вот фондирования под новое кредитование не хватает. Да и кроме госбанков увеличивать уже существующие лимиты не все частники готовы. Поэтому госбанки могут резонно сказать своему собственнику в лице государства — если мы становимся основными кредиторами госпредпритий, то помогите нам с фондированием от этих самых (ну или других) госпредприятий. Поэтому у каждого своя правда, — рассуждает собеседник.

Представители международных финансовых компаний удивлены намерениями белорусских властей, поскольку такие «административные меры отпугивают потенциальных инвесторов от вложений в Беларусь».

— Подобные решения отбрасывают нас во времена Сергея Павловича Ткачева (помощник президента по экономическим вопросам в 2001—2012 годах. — прим. TUT.BY), когда госпредприятия были обязаны иметь счета только в госбанках. Но практика показала, что ни к чему хорошему это не привело. Экономика расставила все на свои места, — считает источник в финансовых кругах.

Поручение правительства о переводе счетов датировано 21 мая. Кто его подписывал неизвестно. Известно, что бывший банкир, а ныне премьер-министр Сергей Румас в это время был в отпуске.

Пресс-служба Совмина «сведениями о таком поручении правительства не располагает».

В Нацбанке отказались от комментариев.

В коммерческих банках также не словоохотливы. Там наблюдают за тем, как «поручения будут реализованы на практике». Дело в том, что даже технически осуществить перевод всех счетов за оставшуюся неделю будет сложно. Не говоря уже о том, что у предприятий к уровню сервиса ряда банков имеются вопросы.

На фоне сообщений о переводе счетов банковское сообщество собирает информацию «для подготовки публикаций в средствах массовой информации о том, какую помощь банки оказывают реальному сектору экономики и населению в условиях снижения их платежеспособности, вызванного эпидемиологической ситуацией».