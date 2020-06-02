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«Оно сродни атомной станции». Лукашенко рассказал о строящемся за китайские деньги предприятии АПК

02.06.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел 2 июня совещание, на котором обсуждалась реализация проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Это наше первое такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Добавьте к этому еще IT-парк и цифровизацию нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, отдельные люди специально «забыли», что в стране сейчас работают над колоссальными, миллиардными проектами, связанными с высокими технологиями.

— Это проекты, которые позволят заглянуть в будущее. Может быть, кому-то хотелось, чтобы это было более масштабно, обширнее. Но надо понимать, что это огромные деньги. Данное предприятие не ново в мире, но, естественно, не каждая страна может себе позволить такое. В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы способны освоить и запустить это производство, — отметил президент.

Лукашенко отметил, что выходить за рамки запланированных сроков ни в коем случае нельзя.

— Надо построить предприятие своевременно, оно должно приносить прибыль. Деньги, которые мы одолжили, надо будет постепенно возвращать. До 2032 года срок большой, я думаю, если бизнес-план, который мы когда-то разработали, осуществим, без проблем эти деньги будут возвращены в срок Китайской Народной Республике. По крайней мере, по этому вопросу к нам никто никогда претензий не имел, — цитирует Лукашенко «Звязда».

 
 
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По его словам, отдельные люди специально «забыли», что в стране сейчас работают над колоссальными, миллиардными проектами, связанными с высокими технологиями.
 
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