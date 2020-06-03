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В Минске вдвое снизят аренду за землю и некоторые налоги для бизнеса

03.06.2020 09:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо во втором и третьем кварталах. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал глава Мингорисполкома Анатолий Сивак. Это транспортные организации, но не такси, почта, турфирмы, выставочные комплексы. А также гостиницы, базы отдыха и хостелы. Будут льготы для мастерских и химчисток. Такие шаги мэрия делает, чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, ведь выручка у многих сейчас упала. 

По итогам четырех месяцев года с хорошей прибылью в столице сработали IT-сектор, строительство и промышленность. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное...
 
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