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В Минске вдвое снизят аренду за землю и некоторые налоги для бизнеса
03.06.2020 09:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо во втором и третьем кварталах. Об этом
По итогам четырех месяцев года с хорошей прибылью в столице сработали IT-сектор, строительство и промышленность.
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Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное...
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