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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года
03.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рост предложения на рынке
Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.
Аренда квартир в Минске продолжает дешеветь третий месяц подряд – в мае динамика была отрицательной у всех типов квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 269 (снижение на 1.8 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 344 (снижение на 2.5 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 445 (снижение на 2.4 %).
В мае снизились и
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Рекордная конкуренция на рынке долгосрочной аренды жилья давит на цены - снижение длится третий месяц подряд.
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