Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

Рост предложения на рынке аренды квартир в Минске продолжается. За последний месяц на Realt.byразмещалось свыше 5 тысяч объявлений – на 12% больше, чем месяцем ранее. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. Для сравнения – годом ранее свободных квартир на рынке было на треть меньше.

Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.