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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

03.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рост предложения на рынке аренды квартир в Минске продолжается. За последний месяц на Realt.byразмещалось свыше 5 тысяч объявлений – на 12% больше, чем месяцем ранее. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. Для сравнения – годом ранее свободных квартир на рынке было на треть меньше.

Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остаётся довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае всё же началось. Активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. По опыту прошлых лет тенденция к росту спроса должна продолжится в ближайшие месяцы.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

Аренда квартир в Минске продолжает дешеветь третий месяц подряд – в мае динамика была отрицательной у всех типов квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 269 (снижение на 1.8 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 344 (снижение на 2.5 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 445 (снижение на 2.4 %).

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

В мае снизились и цены на квартиры, и цены на съем жилья, в результате чего инвестиционная привлекательность аренды практически не изменилась. На данный момент средняя доходность от сдачи квартир в аренду составляет 5.85%, что в 2.5 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Рекордная конкуренция на рынке долгосрочной аренды жилья давит на цены - снижение длится третий месяц подряд.
 
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