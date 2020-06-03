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Субсидия за 10 дней. Как на Гродненщине поддержат нанимателей и работников организаций

03.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Субсидия за 10 дней. Как на Гродненщине поддержат нанимателей и работников организаций

Как пояснил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей ПацевичУказом № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» предусматривается предоставление субсидии организациям (за исключением бюджетных) для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы (до 375 рублей). Доплаты предусмотрены для работников организаций, которые в период с 1 мая по 31 июля 2020 г.  не работали в связи с простоем или работали неполное рабочее время по инициативе нанимателя, а также для уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения. Решение о предоставлении субсидии организациям принимают местные органы власти в течение 10 рабочих дней.

Этим же документом для граждан пересмотрены срок предоставления государственной адресной социальной помощи, а также подход к расчету среднедушевого дохода для  обратившихся за такой помощью. Малообеспеченные граждане, у которых в мае-июле 2020 года истекает срок предоставления ГАСП в виде ежемесячного социального пособия, смогут ее получать до 31 августа 2020 г. Продление периода будет осуществляться автоматически, без повторного обращения граждан.
 
­– Среднедушевой доход граждан, обратившихся за назначением ГАСП в виде ежемесячного социального пособия в период с 31 мая по 31 августа 2020 года, будет рассчитываться за три месяца, предшествующих месяцу обращения за помощью (ранее – за 12 месяцев), – отметил Сергей Пацевич.
 

Указ №179 «Об оплате труда» принят с целью повысить уровень социальной защищенности работников бюджетной сферы, а также обеспечить устойчивое функционирование бюджетных организаций и отдельных (находящихся за границей) учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер. Документ нацелен на поддержку работников бюджетных организаций, которые оказывали платные услуги в качестве дополнительных средств пополнения бюджета, а в нынешней ситуации  доходы от платных услуг по объективным причинам упали. Документ коснется в первую очередь работников спортивных учреждений, культуры и здравоохранения. Указом предусматривается поддержание заработной платы работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной заработной платы и осуществление им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя. В качестве дополнительного возможного источника финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от приносящей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов.

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Как пояснил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Пацевич, Указом № 178 «О временных мерах государственной поддержки...
 
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