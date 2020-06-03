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Нацбанк рекомендует банкам гуманно подходить к долгам физлиц из-за неблагоприятной эпидемобстановки
03.06.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нацбанк рекомендовал банкам гуманно подходить к реструктуризации кредитов физлиц, «в целях недопущения чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей — физических лиц в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой».
Нацбанк рекомендует при внесении изменений в кредитные договоры для реструктуризации задолженности, предоставления отсрочки или рассрочки возврата кредита и уплаты процентов, не взимать плату за внесение соответствующих изменений в кредитный договор.
При отказе в реструктуризации задолженности по кредиту информировать кредитополучателей о причинах отказа рекомендовано способом, обеспечивающим персональное информирование кредитополучателя (на бумажном носителе, в виде электронного документа, документа в электронном виде, в том числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, посредством направления SMS-сообщения и др.).
Если банк решает удовлетворить ходатайство кредитополучателя о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, рекомендовано не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитным договорам, допущенное кредитополучателем в связи с ухудшением его финансового положения, в период со дня поступления ходатайства в банк до принятия банком соответствующего решения по нему.
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Нацбанк рекомендовал банкам гуманно подходить к реструктуризации кредитов физлиц, «в целях недопущения чрезмерного роста кредитной задолженности...
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