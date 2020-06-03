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«Евроторг» третий раз успешно разместил облигации в России

03.06.2020 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ООО «Евроторг», крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, 3 июня объявил об успешном размещении пятилетних биржевых облигаций объемом 5 млрд российских рублей.

Как сообщается пресс-релизе компании, по итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей.

«Мы рады, что благодаря нашим постоянным усилиям Евроторг стал хорошо узнаваемым для российских и международных инвесторов. Большой интерес к очередному выпуску облигаций отразился в снижении ставки купона на 1,5 п.п. по сравнению с первым выпуском компании на Московской бирже. Это демонстрирует укрепление репутации „Евроторга“ как корпоративного эмитента из Беларуси с качественной кредитной историей. Прокладывая путь на международных рынках капитала, мы не только привлекаем иностранные инвестиции в страну, но и надеемся, что наш успех станет позитивным сигналом для других компаний Беларуси, рассматривающих возможность выхода на рынок в будущем», — прокомментировали генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

Размещение облигаций на Московской бирже позволяет компании диверсифицировать источники долгосрочного необеспеченного финансирования и улучшить валютную структуру долга, что особенно важно в текущих условиях волатильности. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Размещение прошло в рамках ранее зарегистрированной мультивалютной программы биржевых облигаций на Московской бирже.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков отметил, что второй год подряд «Евроторг» уверенно выходит на российских рынок, увеличив суммарный объем облигаций в обращении до 15 млрд рублей, на рынке сформирована ликвидная вторичная кривая бумаг компании.

Организаторами размещения выступили BCS, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.

 
 
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ООО «Евроторг», крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси, 3 июня объявил об успешном размещении пятилетних биржевых облигаций объемом 5 млрд российских рублей.
 
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